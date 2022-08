I Ricomincio da tre a Le luminarie second edition all'anfiteatro Villa a Mare di Terrasini

I Ricomincio da tre presentano il loro show a “Le Luminarie Arti in Festival 2nd Edition” il 19/08/2022 alle ore 21.30 presso l’anfiteatro Villa a Mare di Terrasini.

Ricomincio da Tre, nome che è un omaggio alla bellissima opera cinematografica di Massimo Troisi, ma è oggi il nome scelto da un trio comico formato da tre giovani romani: Claudia Nicosia, Angela D’Onofrio e Roberto Giannuzzi. Gli Sketch dei Ricomincio da Tre nascono in maniera molto casuale, sia attraverso le conversazioni, sia attraverso i messaggi whatsapp, sia trovando ispirazione dalla quotidianità del traffico di Roma, in particolar modo la Pontina e vengono poi rielaborate grazie al supporto di alcuni autori. In sintesi per questi ragazzi “Il quotidiano supera la fantasia”. Il trio è stato già ospite di importanti programmi: Italia’s Got Talent, Tu si que Vales e Zelig.

Roberto Giannuzzi ha avuto delle importanti esperienze, una con la Disney, una in un musical con Claudio Insegno e ha lavorato a Broadway. Claudia Nicosia ha affrontato un personaggio complesso come la Salomè di Oscar Wilde, mentre Angela D’Onofrio ama ricordare le importanti esperienze di cabaret con Maurizio Battista in “Cabaret Amore mio” e “Italia’s got Talent”, dove hanno recitato un’esilarante gag che vede protagoniste “Le tre grazie” di Antonio Canova. I biglietti sono disponibili online su www.leluminarieartinfestival.it. O acquistabili presso i punti vendita vivaticket o al botteghino dell’anfiteatro Villa a Mare durante le serate della kermesse “Le Luminarie Arti in Festival 2nd edition”.