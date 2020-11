Biondo, prove e laboratori online: in rete anche lo spettacolo "Negba, poeti mistici del Mediterraneo"

L’attività online del Teatro Biondo di Palermo prosegue giovedì 12 novembre con il progetto Officina Teatro, che apre le porte della nuova scuola per attori, drammaturghi e registi organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo. Alle ore 20.00, sulla pagina YouTube del Teatro Biondo, si potranno seguire in un breve documentario alcuni momenti del laboratorio Il movimento significativo condotto da Giovanna Velardi. La coreografa coinvolgerà gli allievi e le allieve in un training che ha lo scopo di far dialogare attori, registi e drammaturghi attraverso l’energia generativa che muove le azioni fisiche del performer. Il laboratorio collega lo spazio interiore con quello aperto e “abitato”, che si proietta all’esterno grazie all’improvvisazione, ai movimenti estemporanei e al linguaggio della danza.

Venerdì 13 alle 16.30, in diretta sulla pagina Facebook del Teatro Biondo, si potrà seguire il laboratorio Sicilitudine condotto online da Pamela Villoresi e rivolto agli allievi della Scuola di Teatro. La direttrice del Biondo affronterà le opere di alcuni scrittori siciliani del ‘900, da Quasimodo a Sciascia e Bufalino, che hanno saputo rappresentare l’anima dell’isola attraverso la poesia e la letteratura.

Sabato 14 alle 18.00 le telecamere del Biondo torneranno in Sala Grande dove sono in corso le prove del Misantropo di Molière. Il regista Fabrizio Falco guida i giovani attori Giovanni Arezzo, Costantino Buttitta, Alice Canzonieri, Luca Carbone, Doriana Costanzo, Davide Cirri, Rita Debora Iannotta e Claudio Pellegrini tra le pieghe del testo di Molière, con l’intento di restituire una moderna visione dell’opera, che inviti a riflettere sul senso e sul valore estetico e morale di cui la società odierna si trova vittima e artefice. Nella seconda diretta sarà mostrato il progredire della realizzazione dello spettacolo, si potrà già vedere la compagnia con i costumi di scena e ascoltare le interviste ad alcuni degli attori.

La settimana online del Teatro Biondo si concluderà domenica 15 con lo streaming in première, alle ore 20.00 sul canale YouTube, dello spettacolo Negba - Poema degli atomi, nel quale l’attrice Virginia Alba leggerà i versi dei poeti mistici del Mediterraneo, con le musiche eseguite dal vivo di Alejandra Bertolino Garcia, Silvio Natoli, Antonio Puztu e Salvo Compagno. Lo spettacolo, che avrebbe dovuto debuttare lo scorso ottobre nella Chiesa dello Spasimo per la rassegna Parola a Palermo, era stato annullato a causa della pioggia.