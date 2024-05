Al Cine Teatro Imperia spettacoli e performance sul palco: c'è anche Salvo Piparo

Prosegue la programmazione ricca di appuntamenti al cinema al Cine Teatro Imperia di Monreale con gli spettacoli teatrali. Il primo appuntamento venerdì 17 maggio alle ore 21 sul palco l'Associazione TE.M.A. Aps porterà lo spettacolo "Lo Sparviero", che racconterà alcune vicissitudini di vita del poeta monrealese Antonio Veneziano, noto in tutta la Sicilia.

Mentre sabato 18 maggio alle ore 21 una produzione dell’Associazione Culturale Kleis, “Carion gli anni delle stragi” di e con Salvo Piparo musiche eseguite da Michele Piccione "Tutto comincia con un incantesimo di Morfeo ai danni dell’uomo, da cui scaturisce un percorso mentale e onirico cucito sul tentativo di svegliarsi. L’Invocazione a Sant’ Onofrio “pilusu” porterà al ritrovamento di un vecchio carillon degli anni 80, piccolo meccanismo dal suono magico capace di aprire il lucernario dei ricordi e di scuotere le storie sotterrate di Palermo".

(Salvo Piparo) “Carion” è quel meccanismo dentro ogni racconto, un vortice di musica, silenzi, fiati e sentimento di parola, la lingua di Palermo è la sua giostra, colui che muove il braccio di questa scatola-narrativa è un girovago, un uomo indurito dal tempo, che ha per mantello una buccia dura che si apre al suono dei ricordi. Lo spettacolo, che vede la partecipazione dei Lupetti dei gruppi scout Palermo 1 e 11 e dei loro capi accompagnati dal Maestro Massimo Sigillò, è una ballata, un “cunto” concentrato su divertenti parole in disuso di una saggezza antica. Una maniera per ritornare alle origini, divertendo e scuotendo coscienze e sentimenti popolari.

L’attore-cuntastorie Salvo Piparo, dalle pitruliate al Seralcadio (il quartiere del Capo) arriverà fino al 1992, con un omaggio a Falcone, mettendo in scena la terribile strage di Capaci, accompagnato dai virtuosismi del Maestro Michele Piccione, polistrumentista. Lo spettacolo è un omaggio alle stragi di mafia, 31 anni dopo, con un resoconto che tira le somme di una città logora, smemorata e allo stesso tempo unica. Non mancheranno i colori della narrazione che Piparo saprà cogliere immaginando di rievocare quel tempo, dagli anni 90’ ad oggi, mentre il ritmo incalzante dei tamburi ne scandirà ogni parola. Un tappeto volante sul quale salire, per un viaggio sopra i tetti della città e sotto i suoi infiniti cunicoli. Il finale sarà affidato a una commovente lettera di Paolo Borsellino a suo padre.

Salvo Piparo è custode delle più antiche memorie e da anni racconta la Sicilia e le sue mirabili storie di vita e leggende popolari. Ricercatore attento delle tradizioni popolari, rievoca la storia attraverso la tecnica del cuntu. Ha messo più volte in scena spettacoli di Salvo Licata, oltre ad essere stato egli stesso autore di oltre 30 produzioni teatrali. Testimonial per Unicef, da anni è impegnato contro la lotta al pizzo con la sua attività teatrale, rivolgendo inoltre un’attenzione particolare per tutte le manifestazioni in beneficenza a favore dei bisognosi. Appassionato, devoto e straordinario interprete della voce del popolo, che attraverso le sue rappresentazioni, ritorna con il suo entusiasmo e la sua forza, ad essere espressione autentica della saggezza più profonda dei grandi pensatori di strada, maestri indiscussi dell’arte del saper vivere attraverso la lente dell’ironia e dell’audace sopravvivenza, tra comicità e crudo realismo.

Domenica 19 maggio alle ore 17.30 in scena lo spettacolo di musica R. Nicoletti e A. Badamo si esibiranno nel loro spettacolo "Violino & Pianoforte". I due artistici suoneranno musiche di C.P.E. Bach, W.A. Mozart e L.V. Beethoven. La biglietteria è aperta tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e martedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.