Un giorno da turista allo Sperone: la passeggiata alla scoperta del quartiere della street art

Sabato 14 maggio si svolgerà nel quartiere Sperone di Palermo una passeggiata urbana presentata dall’alleanza creativa in collaborazione con Palermo Cammina; l’appuntamento è alle ore 16 sotto il murale Abbi Cura, all’incrocio tra via XXVII Maggio e viale Giuseppe Di Vittorio.

“Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che si ripeteranno il secondo sabato di ogni mese fino a Settembre, con i quali desideriamo dare ai turisti e ai nostri concittadini la possibilità di vivere un’esperienza di grande contenuto artistico e umano, e a tutta la comunità del luogo di sentire il valore del luogo in cui abitano, un luogo che i turisti desiderano visitare per la bellezza delle opere realizzate e delle storie che racconta ” dichiara Giulia Briguglia, Presidente Giovani Albergatori Federalberghi Palermo.

Sperone Walking Tour, questo il nome dell’iniziativa, porterà alla scoperta del progetto e dei murales che hanno negli anni dato luce al quartiere, tra i quali “Gridalo al mondo” realizzato nell’aprile del 2022 da Chekos; ad accompagnare il gruppo, Simona Sciortino di Palermo Guide Tour.

La passeggiata, della durata di due ore circa, sarà un’occasione per fare conoscere, sia ai concittadini che ai viaggiatori che in questo periodo saranno in città, il quartiere e le opere realizzate, ma anche un momento di condivisione e riflessione. I partecipanti attraverso un contributo libero possono concretamente contribuire alla realizzazione della prossima iniziativa di Sperone167 a Palermo.

Nel corso della passeggiata, a raccontare del quartiere e delle proprie esperienze di alleanza, interverranno Antonella Di Bartolo (dirigente ICS Sperone Pertini), Igor Scalisi Palminteri (pittore e co-ideatore di Sperone167), Ivana Balistreri (Ass. Arte di Crescere), Danilo Alongi (Afea Art & Rooms e co-ideatore di Sperone167), Carmen Vento e Valeria Perricone (Palermo Cammina) oltre ai vari componenti dell’alleanza creativa di Sperone167.

“Siamo impegnati anche nella fase montaggio del Docufilm che racconterà lo scambio tra le comunità coinvolte e non vediamo l’ora di presentarlo a dei festival e diffondere una narrazione diversa di questi luoghi purtroppo considerati al margine” - aggiunge Davide Currao, che ne sta curando la regia.