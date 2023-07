“Speranza e carità”, in mostra una collettiva di pittura in memoria di Biagio Conte

Dare continuità alla missione di Biagio Conte, nel rispetto delle ultime parole pronunciate dal missionario prima di morire: “Non spendete nulla per me, ma date tutto ai poveri”. Ecco l’idea da cui trae le mosse la collettiva di pittura in memoria di Fratel Biagio, scomparso dopo una lunga malattia lo scorso 12 gennaio a Palermo, dove aveva fondato la “Missione di Speranza e Carità” in soccorso ai più deboli ed emarginati. A ideare l’evento, la professoressa Carmen Frisina, direttore artistico del progetto; coordinamento e grafica, invece, sono stati affidati ad Aurelia Canè. La mostra corale, che prende il nome proprio dalla Missione, è un affettuoso omaggio a un uomo indimenticabile: a perpetuarne la memoria sono gli artisti che esporranno le loro opere nella Cripta della Chiesa dei Padri Teatini, in via Vittorio Emanuele.

La collettiva ha ricevuto il plauso di Monsignore Marco Frisina, Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e Rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. Ecco i nomi degli artisti: Bianca Ballerino, Adriana Bellanca, Annita Borino, Pippo Carollo, Francesco Corso, Chiara Costa, Anna Giulia Enrile, Pamela Errante, Pino Errante, Maria Pia Esposito, Sara Granà, Francesca Gucciardi, Giuseppe Gurrera, Loredana Lauria, Sara Leone, Barbara Lo Fermo, Ileana Milazzo, Nicoletta Militello, Francesco Musillami, Claudia Oliveri, Daniela Orlando, Angela Passano Zanca, Mauro Pecoraro, Costanza Peri, Fabio Riotta, Fanny Rumeo, Marco Troia, Anita Vitrano e le stesse Carmen Frisina e Aurelia Canè. Ad aprire la mostra, sarà padre Adam Kowalczykowski, rettore della Chiesa di San Giuseppe dei Teatini; il vernissage proseguirà con gli interventi di Carmen Frisina e di Mauri Lucchese in qualità di relatore.

Previsti inoltre i saluti di padre Vincenzo Vitrano, rappresentante della comunità di Biagio Conte “Speranza e Carità” e dell’assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella. L’inaugurazione vedrà inoltre la presenza dei poeti Adriana Bellanca, Barbara Lo Fermo, Eugenia Storti, Ketty Tamburello e Toti Terranova che omaggeranno il missionario laico con i loro versi. L’esposizione, che vede il contributo di “Siciliando”, sarà inaugurata giovedì 6 luglio alle 16:30 e rimarrà fruibile, con ingresso gratuito, fino al prossimo lunedì 17 del mese.