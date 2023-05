“Souvenir di Sicilia”, il gruppo colorato di artisti omaggia le bellezze dell’Isola con una mostra corale al Circoletto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Souvenir di Sicilia” è il titolo della collettiva pittorica che si terrà a Palermo dal 27 maggio fino al prossimo 3 giugno. Protagonista, il Gruppo Colorato di artisti, presieduto da Mauri Lucchese, che esporrà le proprie opere al Circoletto di Mondello, in via Basilea 4. Loredana Aimi, Emilia Cecilia Aliotta, Loredana Allenza, Lory Andriolo, Bianca Ballerino, Ketty Barbante, Adriana Bellanca, Annita Borino, Genziana Buttitta, Rosario Calì, Aurelia Canè, Pippo Carollo, Chiara Costa, Sandro Di Stefano, Anna Giulia Enrile, Maria Pia Esposito, Loredana Fogazza, Carmen Frisina, Rita Gambino, Rosario Genduso, Vincenzo Michele Grimaldi, Francesca Gucciardi, Giuseppe Gurrera, Luisa Imperiale, Vincent Mancino, Miroslawa, Francesco Musillami, Daniela Orlando, Angela Passano Zanca, Mauro Pecoraro, Ignazio Pensovecchio, Giovanna Piazza, Tony Purpura, Fulvia Reyes, Ema Resart, Fabio Riotta, Mario Rizzo, Giuseppe Spinoso, Anna Torregrossa, Marco Troia, Maria Felice Vadalà, Anita Vitrano e Aida Vivaldi sono gli artisti che hanno aderito alla collettiva. La mostra prenderà il via alle 17:00 di sabato 27 maggio, giorno dell’inaugurazione, che si terrà alla presenza di Aurelia Canè e Maria Felice Vadalà, responsabili della direzione artistica e della grafica dell’evento. Tra i partecipanti al vernissage, anche Fulvia Reyes, presidente onoraria del Gruppo Colorato. La presentazione e la critica delle opere, invece, sono affidate a Ketty Tamburello. L’iniziativa vedrà inoltre l’intervento di Dino Marasà, fondatore della casa editrice “Byblos”, e la partecipazione dell’attore Gioacchino Sinagra. Ad animare il pomeriggio, anche i versi dei poeti Pietro Scirè, Anita Vitrano e Ketty Tamburello. L’ingresso è gratuito.