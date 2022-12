"A soulful of Christmas" al Real Teatro Santa Cecilia: Daria Biancarti per Extra series del Brass Group

La voce nera e graffiante siciliana inaugura la stagione Extra Series del Brass Group. In scena il 9 dicembre alle ore 21.30 ed il 10 alle ore 19 Daria Biancardi con lo spettacolo A soulful of Christmas al Real Teatro Santa Cecilia.

Una scelta importante quella della Fondazione The Brass Group che vuole mettere in scena un temperamento mediterraneo profondamente passionale, una vocalità decisamente unica, scura, potente e sanguigna come poche altre, unite a doti interpretative fuori dall’ordinario, capaci di attingere con convinzione a registri drammatici e ironici, rabbiosi e passionali, che hanno imposto Daria Biancardi come una delle protagoniste più qualificate e convincenti delle emozioni sonore che scaturiscono dalle espressioni più intense e vibranti di quella black music che volteggia tra soul, funk e rhythm’n’blues. Per il suo nuovo spettacolo “A soulful of Christmas”, l’artista siciliana ha impaginato un programma che declina in chiave natalizia il repertorio soul più caldo, coinvolgente ed emozionante.

Daria Biancardi inoltre cantando Listen ha vinto la supersfida di All Together Now su Canale 5. Sarà lei, la siciliana autoctona - con quella voce inarrivabile che pesca nell’universo black e quei suoi modi da "getto girl", frutto degli anni passati a Brooklyn fra la comunità sudamericana - a lanciarsi senza paracadute nella musica soul. E’ possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets.it.