Sotto il suo manto, l'ensemble Da mihi virtutem in concerto alla Chiesa di Santa Maria della Pietà

Un pomeriggio dedicato alla musica classica, per salutare l’anno accompagnati da una delle migliori squadre musicali di Sicilia. L’Ensemble Da mihi virtutem porta in scena il 29 dicembre alle 18 nella chiesa di Santa Maria della pietà in via Torremuzza 1 il concerto “sotto il tuo manto”, organizzato da The International Association of Lions Clubs, Distretto 108 Yb Sicilia, Lions Club Palermo Federico II.

I testi e le musiche sono di Bartolomeo Cosenza. Presenta Valentina Scianna. In scaletta: tanti brani tratti dallo “Stabat mater”, ma anche la “Preghiera del disperato” e la “Ave Maria” e il “Virgo Virginium”.

L’Ensemble Da mihi virtutem è specializzato nel repertorio del maestro Bartolomeo Cosenza, ovvero uno dei migliori artisti di nuova generazione del panorama siciliano, Attivo concertista e compositore di musica sacra, le musiche di Cosenza sono state eseguite a Guadalajara in Messico, a Buenos Aires in Argentina, a Boston e New York, a Ternopil in Ucraina, a Bezdan in Serbia e a Mosca.

I biglietti per il concerto si possono ritirare direttamente sul posto. L’ingresso è libero e prevede una donazione che sarà destinata alle attività di solidarietà dei Lions clubs.