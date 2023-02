Giornatanazionale del risparmio energetico: c'è "Sostenibil... mente, pensa sostenibile"

In occasione della Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili di giovedì 16 febbraio 2023, l’Associazione Eccellenze a Camporeale, con il Patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, presenta l’Evento “Sostenibil… Mente - Pensa Sostenibile”.

Durante la giornata, verranno trattato il tema della sostenibilità, sotto le diverse sfaccettature grazie anche al supporto di autorevoli relatori che con linguaggi semplici e intuitivi cercheranno di farci capire di più su questi temi. L’evento si terrà presso i locali dell'Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia" di Camporeale e coinvolgerà l'intera popolazione studentesca di Camporeale, Roccamena e Grisì con circa 150 studenti.



Programma:

-Introduzione alla Giornata



-Saluti del Presidente dell’Associazione organizzatrice

Sig. Salvatore Pisciotta

Presidente dell’Associazione Eccellenze a Camporeale



-Saluti da Sua Eccellenza

Mons. Gualtiero Isacchi

Arcivescovo di Monreale



-Saluti del Dirigente Scolastico

Prof. Benedetto Lo Piccolo

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Camporeale



-Saluti del Presidente AMAP spa

Ing. Alessandro Di Martino



-Generazione Z e Sostenibilità

Dott. Antonino D’angelo

Manager della Sostenibilità

Direttore Tecnico della Vincenzo D’angelo srl



-Una città sostenibile, cosa significa?

Prof. Arch. Daniele Ronsivalle

Professore Associato di Urbanistica

Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo

Componente del Centro Nazionale di Mobilità Sostenibile (finanziato a valere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, M4C2 “Dall’Università all’Impresa” progetto cod CN_00000023)



-La transizione energetica: una straordinaria opportunità per l’Italia e per i territori

Ing. Giuseppe Consentino

Head of National Relations di ERG



-La Strategia di Sviluppo Territoriale del GAL e il supporto alla sostenibilità ambientale e risparmio energetico

Dott. Francesco Rossi

Direttore Tecnico

GAL Terre Normanne



-Verso una gestione sostenibile (ambientale, economica e sociale) dei rifiuti nel territorio

Dott. Giuseppe Ceravolo

Tecnico e Responsabile dell’area comunicazione

SRR Palermo provincia Ovest



-Valorizzazione degli scarti dell’industria ittico conserviera

Prof. Vincenzo Arizza

Professore Ordinario di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

Università degli Studi di Palermo



-Laudato si – Enciclica di Papa Francesco

Don Francesco Di Maggio

Diocesi di Monreale



-Conclusioni