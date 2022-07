"Sos terra, se bruciamo il bosco... bruciamo il futuro", mostra all'ex Casina di caccia borbonica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

All'ex Casina di caccia borbonica di Ficuzza è attualmente esposta la mostra "Sos terra, se bruciamo il bosco... bruciamo il futuro". Sono 36 opere di altrettanti artisti che si confrontano con l'emergenza incendi. Antonella Affronti, Enzo Angiuoni, Vittorio Ballato, Anna Balsamo, Gaetano Barbarotto, Liana Barbato, Giuseppe Bellomo, Alessandro Bronzini, Rosario Calì, Sebastiano Caracozzo, Aurelio Caruso, Elio Corrao, Ivana Di Pisa, Giacomo Failla, Giuseppe Gargano, Luigi Gatto, Erminia Guarino, Raffaele Iannone, Alba La Mantia, Rodolfo La torre, Maria Pia Lo Verso, Rosalia Marchiafava, Enrico Meo, Carlo Monastra, Franco Mulas, Lorenza Parrotta, Dino Vincenzo Patroni, Massimo Piazza, Salvatore Provino, Giorgio Puleo, Patrizia Santoro, Gery Scalzo, Gianni Maria Tessari, Enzo Migneco (Togo), Giuseppe Tuccio, Tiziana Viola Massa.

La mostra, ricollegandosi idealmente alla precedente esposizione relativa agli inquinamenti (svoltasi proprio a Ficuzza nel 2021 ed organizzata sempre dalla galleria Studio 71), pone sotto la lente di ingrandimento un altro spinoso problema che, soprattutto d’estate, riguarda l’ambiente e colpisce i nostri boschi: gli incendi. La mostra "Sos terra, se bruciamo il bosco... bruciamo il futuro" vuole essere quindi un breve focus pittorico sugli incendi che ogni anno devastano intere aree del nostro pianeta. Quelli "analizzati" però non sono soltanto gli incendi estivi, a noi tanto familiari, poiché l’esposizione tende a "narrare" un fenomeno, purtroppo, molto più vasto e complesso che va dal piromane isolato (e spesso attrezzato) agli interessi criminali e speculativi che a volte ritroviamo dietro quella che sembrerebbe solo una "fatalità" dovuta a cause naturali e indipendenti dalla volontà umana (autocombustione).

Consci che più incendi significan meno alberi, meno biodiversità (animale e vegetale), meno ossigeno, più rischio di frane, meno vita per noi stessi. L’esposizione, quindi, arriva come una richiesta d’aiuto, un atto dovuto al Pianeta sul quale viviamo e che stiamo inesorabilmente distruggendo. Testi in catalogo di: Paola Caruso, Aldo Gerbino, Sandra Vita Guddo, Tommaso Romano, Francesco Marcello Scorsone, Vinny Scorsone e Ciro Spataro. La mostra, patrocinata dalla Regione Siciliana, sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19 fino al 30 settembre 2022.