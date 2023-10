Torna SorsiCorti, parte per la prima volta un laboratorio di scrittura creativa

Dal 17 al 21 ottobre tra il cinema Rouge et Noir e il Cre.Zi. Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa torna per la 17esima edizione SorsiCorti, l’appuntamento prodotto dal Piccolo Teatro Patafisico che porta in scena, ogni anno, corti di altissima qualità dei corti in concorso.

Novità assoluta di questa edizione è il laboratorio di scrittura creativa intitolato “Scrivere storie fantastiche” a cura di Alessandra Minervini. "Un racconto è una storia fatta di tempi rapidi e precisi - spiega la docente - con un numero limitato di parole e di conseguenti immagini, con pochi personaggi ma indimenticabili. Imparare a scrivere un racconto breve significa poter allenare la creatività, indirizzare il talento, liberare e poi arginare la fantasticazione per scoprire cosa ci piace scrivere ed essere. Il laboratorio è pensato per chi si approccia alla scrittura con un’attenzione al 'gesto spontaneo' dell’essere creativi".



Letture, teorie e tecniche narrative con una parte pratica di osservazione e creatività, di scrittura e di invenzione di storie brevi faranno da cornice al corso. Al termine del laboratorio gli iscritti, guidati dalla docente, produrranno un racconto fantastico di massimo due cartelle (massimo 3.600 caratteri spazi inclusi). Tra i macro argomenti affrontati: il senso del narrare (i temi, le motivazioni per cui nasce una storia), la struttura narrativa (incipit, trama, titolo, finale), il dettaglio fantastico (come si struttura e come entra in relazione con gli altri elementi della storia), la riscrittura (editing) e, infine, come pubblicare su una rivista letteraria.



Il corso ha una durata di 12 ore così articolate: venerdì 20 ottobre dalle ore 17 alle 20, sabato 21 ottobre dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20 e domenica 22 ottobre dalle ore 10 alle 13. Il corso si terrà all'interno della bottega dei Teatri alchemici ai Cantieri Culturali della Zisa. Il costo di partecipazioen è di 50 euro. Per info e iscrizioni è possibile mandare una mail a info@sorsicorti.it o chiamare il numero 347.0410778.