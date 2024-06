Something Dope Eurostop: all'Averna Spazio Open l'evento inaugurale del pride

Nel cuore pulsante di Palermo, una rivoluzione creativa sta per scuotere le fondamenta della scena artistica locale. Il 14 giugno, l’Averna Spazio Open si trasformerà in un crogiolo di talenti, ospitando l’evento inaugurale della settimana del pride: “Something Dope Eurostop”. Le porte si apriranno alle 14, dando il via a una maratona artistica che si protrarrà fino all’01.



Tre contest vibranti saranno il fulcro dell’evento organizzato dalla sinergia tra il collettivo di Los Angeles "Something Dope For The People", "MIND" e "About": Rap Freestyle, Ballo e Musica Originale. Gli artisti desiderosi di mettersi in gioco possono iscriversi tramite la pagina Instagram dell’evento, compilando un form che potrebbe aprire le porte a opportunità straordinarie. I vincitori saranno premiati con premi che spaziano dalla produzione di video live alla possibilità di esibirsi su palchi internazionali, fino a borse di studio in prestigiose accademie di danza.



Ma “Something Dope Eurostop” non è solo una vetrina per talenti emergenti; è un evento con un cuore grande, che batte al ritmo della solidarietà. Tutti i guadagni saranno devoluti ad Aicca Onlus, un’associazione che sostiene i cardiopatici congeniti, rendendo ogni nota suonata e ogni passo di danza parte di una melodia più grande, quella della generosità.



La giornata sarà arricchita da talk su temi sociali, stand espositivi di realtà locali e performance live dei Groovepackers, che accoglieranno sul palco numerosi ospiti. E per chiudere in bellezza, un DJ set di Inghilleri accompagnerà i partecipanti verso la fine di una giornata indimenticabile.



Un evento così eccezionale non sarebbe possibile senza il sostegno di collaboratori come Real Talk, Palermo Suona, Radio Time, In Media Res, The Get Down, Groovepackers, Panormusic, San Miguel, Palermo Pride 24, Hyperhub, che insieme hanno tessuto una rete di supporto per la cultura e l’arte.



Ecco il programma dettagliato

14:00 Apertura Porte

15:00 Rap Freestyle Contest

16:30 TALK: In Media Res - Raccontarsi con il Rap

17:00 Dance Contest

19:30 TALK: Sonny Olumati - Italiani senza Cittadinanza

20:00 Original Music Contest

21:30 Premiazioni

22:00 Groovepackers Live

23:00 Special Guests Live Performance

24:00 Closing DJ Set - Inghilleri





LINK TICKET: https://bit.ly/eurostopticketing