"Solo per Lelio", ai Cantieri tre agguerrite musiciste ripropongono i suoni dei pianeti

La rassegna Solo Per Lelio è alla sua terza settimana e ospita – venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 dicembre alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa, - tre musiciste dalla forte personalità: si inizia con un solo della flautista pugliese Mariasole De Pascali (indicata come uno dei nuovissimi talenti da tenere d’occhio, premio Top Jazz 2022 di Musica Jazz come miglior nuovo talento italiano) venerdì 1 dicembre alle 21: un vero microcosmo poetico, con protagonista il flauto “aumentato”, l’uso di tecniche estese, la respirazione circolare e della voce. Alle 21.45, si unirà alle due colleghe – la sassofonista Maria Merlino e la contrabbassista toscana Silvia Bolognesi – per comporre il MaMaSi trio; unite dallo slancio di Valeria Cuffaro, moglie di Lelio, sono tre personalità completamente diverse che si legano sotto l’influsso del suono, ognuna a modo suo, con delicatezza e potenza esplosive.

Il giorno successivo, sabato 2 dicembre sarà proprio la sassofonista messinese Maria Merlino a introdurre “Schegge”, particolarissimo viaggio ecologista che in pezzi come “Moon” (dedicato a Karl Berger ed Ingrid Sertso), “Mercury”, “Pluto”, “Venus”, raccoglie i suoni originali dei pianeti (ottenuti tramite ricerche condotte tramite il sito della NASA) che vengono alterati personalizzandoli, per raccontare il legame tra la Terra e il resto dell’universo e l’influenza che esercitano proprio i pianeti sull’uomo. Chiude la serata “Traveling” di Silvia Bolognesi, performance che ruota intorno al contrabbasso e al suo utilizzo totale. Il corpo come elemento da percuotere, l'alternanza di archetto e pizzicato, l'accompagnamento trovato nei rumori causati dalle corde grattate, dalla cassa trascinata sul pavimento, dagli oggetti che la musicista fa interagire con lo strumento. La voce e il gesto come accompagnamento al suono.

Domenica (3 dicembre) la contrabbassista francese Joëlle Léandre concentrerà un'energia che esce dalle profondità della terra, fin dai primi colpi d'arco, un’esperienza forte e travolgente, un incantesimo tribale che si sprigiona mescolando rabbia e amore. La contrabbassista tornerà il 6 dicembre per una “restituzione” del workshop che terrà per Curva Minore e coinvolgerà molti musicisti professionisti.