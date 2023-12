Si chiude la rassegna "Solo per Lelio": appuntamento ai Cantieri Culturali

Lelio Giannetto possedeva la straordinaria capacità di stringere rapporti ovunque e con qualsiasi musicista incontrasse: così erano nate collaborazioni straordinarie, session di improvvisazione che volavano in Europa e non solo. A tre anni esatti dalla scomparsa del contrabbassista - portato via dal Covid il 19 dicembre del 2020 - ecco che la sua orchestra, la Sio si riunisce ancora una volta per salutarlo virtualmente, chiudendo così la rassegna Solo per Lelio, organizzata dalla moglie Valeria Cuffaro, e dai due figli Luca e Gabriele ricucendo i mille rapporti che Lelio Giannetto aveva stretto dappertutto con la sua Curva Minore.

Tre settimane di concerti, diverse performance e sonorizzazioni particolarissime - ancora stasera (lunedì 18 dicembre) Giovanni Sollima al violoncello si perderà tra le “Frequenze” gravi e medie con uno slancio alla cieca verso le alte, in connessione con lo spirito di Lelio Giannetto - che si chiuderanno martedì 19 dicembre - dalle 21 alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo. Elio Martusciello proporrà la performance “Nostalgia” alla chitarra elettrica, un concerto dedicato al contrabbassista, alla sua estrema vitalità, ai suoi affetti per le note e le persone.

“Per me la nostalgia non e? solo un sentimento passivo, il ricordo per una persona amata che non c’e? più, per un passato che non esiste più. E’ invece forza creativa, immaginativa - dice Elio Martusciello, artista sonoro interessato alla sperimentazione, insegna musica elettronica al Conservatorio di Napoli, è fondatore del gruppo Ossatura -. Ciò verso cui proviamo un sentimento di nostalgia e? essenziale per l’evoluzione individuale e collettiva, fondamentale per intensificare l’intera esistenza”. E sarà sempre Martusciello a dirigere subito dopo la SIO - Sicilian Improvisers Orchestra nel concerto finale, tutti per Lelio: una moltitudine di musicisti vicini a Curva Minore per una fantastica festa di suoni.