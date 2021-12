Gara di solidarietà per i ragazzi autistici, al Teatro Orione c'è “Natale in danza”

Una iniziativa benefica che nasce dal patto trasversale tra le scuole di danza che gravitano attorno al Maestro di danza Giuseppe Di Michele e 22 associazioni ed enti che si occupano di autismo e disabilità coordinate dall’associazione ParlAutismo, da anni impegnata nella lotta per l’inclusione sociale dei ragazzi con autismo. Domenica 19 dicembre dalle ore 9:00 alle 18:00 al Teatro Orione di Palermo, si terrà “Natale in danza” una giornata dedicata alla danza e alla solidarietà insieme. Tante le scuole del territorio che hanno aderito all’iniziativa, organizzata da ParlAutismo e A.S.C. Comitato Regionale, patrocinata dalla Presidenza dell’ARS e da Confcommercio Palermo e presentata dalla giornalista Anna Cane.

“I proventi della manifestazione – spiega Rosi Pennino presidente di ParAutismo - saranno interamente devoluti alle associazioni che hanno aderito all'iniziativa volta a promuovere, a vario titolo, le innumerevoli attività organizzate per i ragazzi autistici”. All’interno dell’iniziativa sarà organizzata una grande fiera di solidarietà rivolta all’autismo, il cui ricavato verrà suddiviso a tutte le associazioni presenti che con offerta libera metteranno in vendita i tanti lavoretti realizzati da bambini e ragazzi con autismo. Inoltre durante l’intera giornata si esibiranno tantissime scuole di danza che accolgono e fanno un lavoro importantissimo di inclusione per ragazzi “speciali”. “Lo sport non ha mai diviso, ha sempre unito - aggiunge il maestro Giuseppe Di Michele – Ringrazio le tante scuole di danza che hanno sposato la causa e permesso la realizzazione di un evento che di anno in anno ha assunto sempre più valore. Oggi è capace di fare rete per aiutare tanti ragazzi e le loro famiglie”.

Ingresso alla manifestazione a pagamento e con presentazione di green pass.