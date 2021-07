Sole Luna Doc Film Festival, s'inizia con la lectio "One World" di Duilio Giammaria

Prende il via 5 luglio a partire dalle 20, la sedicesima edizione del Sole Luna Doc Film Festival, la rassegna internazionale di cinema del reale nata a Palermo per accendere i riflettori sui diritti umani e creare ponti tra le culture. Quest’anno il festival, con la direzione artistica di Chiara Andrich e Andrea Mura, avrà come “teatro” i Cortili e la Sala delle Verifiche del Complesso Monumentale dello Steri, sede del rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, e come tema centrale: l’Ambiente e la sua fragilità.

Ad aprire la settimana di incontri e proiezioni - 40 quelle in programma di cui 18 in concorso tra lungo e cortometraggi - sarà alle 21 al Cortile Abbatelli la Lectio magistralis del giornalista e direttore di Rai Documentari, Duilio Giammaria dal titolo: “One World. Documentari. Dalla scoperta del mondo alla consapevolezza dell’ambiente”. Un viaggio attorno al pianeta tra immagini e approfondimenti documentari sul tema a sottolineare quanto il cinema del reale possa essere incisivo per la sensibilizzazione sui temi ambientali. Un’attenzione che vede il ritorno come Main sponsor del festival di Enel Green Power, il più grande operatore privato al mondo nel settore delle rinnovabili.

Il via alle proiezioni alle 21,30 nel cortile Steri con il primo dei corti fuori concorso di Sicilia Doc, lo spazio dedicato al Corso di documentario del Centro Sperimentale di Cinematografia - sede Sicilia che quest’anno offrirà una doppia programmazione: 3 tra medio e lungometraggi provenienti da importanti festival e 6 corti che vengono presentati in anteprima e che sono stati prodotti durante il lockdown da altrettanti giovani autori allievi del CSC diretto dalla regista Costanza Quatriglio, in collaborazione e grazie ai materiali dell’Aamod (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico) e dell’Istituto Luce. Un progetto di didattica a distanza sul riuso creativo del materiale d’archivio, realizzato con la docenza di Valentina Pedicini, scomparsa alla fine del 2020 e del produttore Luca Ricciardi, e con il coordinamento di Giulia Cosentino. L’estraneo di Matteo Di Fiore (Italia 2020, 8’) racconta attraverso l’autofiction, il passato stesso del regista che si scandisce davanti agli occhi dello spettatore in immagini nitide. Alla Pedicini, uno degli sguardi più innovativi del cinema documentario italiano, il Festival dedica un omaggio proiettando (venerdì 9 luglio alle 22,30) anche il suo ultimo e pluripremiato film Faith.

Subito a seguire, e sempre fuori concorso per la rassegna Sguardi Doc Italia che accende i riflettori su registi italiani di talento, Che fare quando il mondo è in fiamme? di Roberto Minervini (Italia, Francia, USA 2018, 109’), storia di una comunità di africano-americani del Sud degli Stati Uniti durante l’estate del 2017, quando una serie di brutali uccisioni di giovani uomini neri scosse l’intero paese. Una riflessione sulla questione razziale in America, un ritratto intimo di persone che lottano per la giustizia, la dignità e la sopravvivenza in un paese che non è dalla loro parte. Presenterà il documentario, il produttore Paolo Benzi di Okta Film, una delle case di produzione indipendenti più coraggiose sul territorio nazionale.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...