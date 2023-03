Smart working e south working, in un convegno le sfide e le opportunità per le aziende

Lo Smart Working è ormai uno strumento di strategia aziendale e leva manageriale fondamentale per promuovere autonomia e flessibilità, nonché per riorganizzare spazi e tempi delle aziende. La riduzione dei costi per le aziende e per i lavoratori, il miglioramento della performance aziendale in termini di efficacia ed efficienza, i benefici ambientali derivanti da una riduzione delle emissioni di CO2 sono solo alcuni dei vantaggi di questa modalità di lavoro.



Gidp - Gruppo Intersettoriale Direttori Del Personale, in collaborazione con Job Farm, ha promosso per il 21 Marzo 2023, 16.30 - 18.00 a Palermo presso la sede di Bip, Via Ammiraglio Gravina 2/A, un evento per approfondire il tema dello Smart Working, con un focus sul cosiddetto South Working, ovvero il fenomeno che ha visto coinvolti i giovani dipendenti del Nord Italia nel ritorno alle regioni di origine, in particolare, quelle del Sud.

L'obiettivo dell'evento è quello di analizzare le opportunità che possono derivare per la crescita del Meridione grazie allo Smart Working, non solo in termini di riduzione dei costi, ma anche di attrattività per le imprese che possono trovare nel Sud Italia una fonte di talenti e competenze.



Il programma vedrà l’apertura dei lavori alle ore 16.30 con Marina Verderajme, Presidente Nazionale GIDP e di Nino Lo Bianco Presidente BIP.

Si proseguirà con gli interventi di Antonio Iuculano Equity Partner BIP, Elena Militello Fondatrice e Presidente South Working, Pietro Giuliano Head of Country Digitalization Italtel, Nadia Arena Responsabile HR e Affari generali di Comediterraneo socio Conad, Loredana Titone HR Manager Job Farm e Coordinatrice Delegazione Sicilia GIDP, Francesco Pace Docente UNIPA e Presidente SIPLO.



Un’interessante testimonianza sarà portata da BIP, la società di consulenza multinazionale che di recente ha aperto una sede a Palermo. “Crediamo che il South Working possa realmente rappresentare un'opportunità di sviluppo per il Sud Italia. È fondamentale che sia accompagnato da politiche di sviluppo e investimenti adeguati. Solo così potremo creare le giuste condizioni per la crescita e lo sviluppo delle comunità locali. A Palermo BIP ha recentemente inaugurato un ufficio aperto alla città per lavorare insieme alle autorità locali per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni del Sud Italia”, afferma Nino Lo Bianco Presidente di BIP".



Tra i relatori Elena Militello, Fondatrice e Presidente di "South Working-Lavorare dal Sud"; dichiara: “Siamo entusiasti di partecipare a questo evento dedicato al confronto tra Smart Working e South Working nel Sud Italia e nelle Aree Interne. La nostra associazione si batte da anni per la valorizzazione delle opportunità di lavoro nel Sud, favorendo la mobilità professionale dei giovani e l'insediamento di imprese innovative. Siamo convinti che il lavoro agile possa rappresentare un'opportunità importante per la crescita del territorio, e non vediamo l'ora di condividere le nostre esperienze con i partecipanti all'evento di Palermo il prossimo 21 marzo”

Durante l'incontro saranno presentati casi di successo di aziende che hanno adottato lo Smart Working nel Meridione, nonché le best practice che le imprese possono adottare per sfruttare appieno le potenzialità del lavoro agile.“Il South Working può essere un'opportunità straordinaria per la creazione di posti di lavoro per i giovani del territorio” - dichiara il Presidente di GIDP Marina Verderajme.

“Questo modello di lavoro flessibile non solo favorisce la conciliazione dei tempi di vita, ma rappresenta anche un modo per attrarre e trattenere i talenti del Sud, offrendo loro l'opportunità di lavorare in un contesto stimolante e innovativo, senza dover abbandonare la propria terra d'origine. Siamo fermamente convinti che questa scelta possa contribuire alla crescita del sistema, favorendo lo sviluppo di nuove imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, e allo stesso tempo migliorare la qualità della vita dei dipendenti e della comunità locale. L'evento che abbiamo organizzato insieme a Job Farm è un'occasione importante per approfondire il tema e individuare le migliori strategie per sfruttare appieno le potenzialità dello Smart Working nel Meridione".



Programma completo e registrazione qui:

https://gidp.it/wp-content/uploads/2023/03/21Marzo2023_Palermo.pdf