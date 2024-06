Slow food day al Museo dell’Acciuga di Aspra

Degustazioni di prodotti del territorio, laboratori del gusto, tavoli tematici con gli esperti, visita al museo dell'acciuga di Aspra e al mercato dei prodottori. si potrà fare tutto questo sabato 15 giugno, a partire dalle 17 a Bagheria in occasione dello Slow food day. Prenotazione telefonica obbligatoria entro il 13 giugno.



Il progamma completo

dalle 17 alle 20

Visita al Museo

dalle 17 alle 23

Mercato dei produttori

dalle 17 alle 23

Degusta il territorio

6 ticket food + 1 ticket beer/wine

dalle 18 alle 19:30

Tavolo tematico con gli esperti

dalle 20 alle 21

Laboratori del Gusto

20 euro percorso completo

17 euro per i soci Slow Food



Mercato dei produttori

Nicola Lamendola, ciliegia di Chiusa Sclafani

Giuseppe Buttitta, “U Barunieddu”

Alberto Battaglia, albicocca di “La Terra dei Carusi”

Luca La Rosa, birrificio “Birra del Genio”

Fabio Gaeta, “Liquori Monsu?”

Girolamo Balistreri, acciuga di Aspra

Vincenzo Bonomo, azienda agricola biologica Bonomo

Antica Macelleria Lo Monaco, salsiccia pasqualora

Mimmo Coppola, azienda agricola Simonte, aglio di Nubia

Emilia Disclafani, pastificio Vescera

Degusta il territorio

Insalata di seppie locali, arance, mandorle, fave e piselli freschi, sarde fresche a beccafico, gratinate in forno, by The Spot Palermo;

Sfincione bagherese by Panificio Conti;

Caponata by Cuttia – Cucina & Putia;

Sorbetto limone e sorbetto gelsi by Antica Pasticceria Don Gino;

Vini by Duca di Salaparuta;

Birre by Birra del Genio.

Tavolo tematico con gli esperti

Modera Michele Balistreri, giornalista e direttore di AllFoodSicily.it.

Relatori:

Bonetta Dell’Oglio, chef della biodiversita? in “Verso dove va la Sicilia? Ambiente, territorio, turismo e cittadinanza attiva”;

Giovanni Di Cristina, Osservatorio Permanente sui Disastri Ambientali e di un comitato cittadino;

Mario Liberto, scrittore–giornalista “Economia circolare”;

Nicoletta Gianni?, biologa dell’Osservatorio Permanente sui Disastri Ambientali;

Emanuele Lipari, agronomo “Il Limone Verdello di Bagheria”

Laboratori del Gusto

Michelangelo Balistreri, l’acciuga di Aspra

Bonetta Dell’Oglio, grani antichi e pane siciliano dell’azienda Vescera