Skin trade live a Carini, tributo ai Duran Duran al Marrakech

Era la primavera del 1987 a Palermo e i Duran Duran arrivavano per la prima volta in tour in Italia, allo stadio La Favorita. Il concerto si aprì con "A view to a kill" e si chiuse con "The reflex". Uno show, trasmesso in diretta dalla Rai, che restò nella storia della città. Più di 35 anni dopo, lo stesso clima, le stesse canzoni e le stesse avventure saranno rigenerati dagli Skin trade, sabato 16 luglio, al Marrakech di via Cristoforo Colombo 100, a Carini, con un evento organizzato da Dorian. La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena a base di carne. Alle 22 sarà il turno degli Skin trade. In scaletta: "Planet earth", "Girls on film", "Rio", "Save a prayer", "Hungry like the wolf", "The reflex", "A view to a kill", "The wild boys", "Ordinary world" e "Pressure off". Per prenotare un tavolo contattare gli organizzatori tramite i recapiti indicati nell'evento pubblicato su Facebook.