Sinopie, l'energia e lo spirito: la mostra di Emiliano Alfonsi alla Cappella dell'Incoronazione

Si svolgerà dal 19 luglio al 18 agosto al Museo regionale Riso "Sinopie, l'Energia e lo Spirito dipinti di Emiliano Alfonsi a cura di Carmen Bellalba.



Secondo quanto afferma lo Storico dell'Arte Carmen Bellalba: Il progetto nasce dall’incontro personale con uno straordinario esponente dell’arte italiana contemporanea. Alfonsi nasce a Roma nel 1980, il suo è un fortunato e felicissimo percorso che lo vede distinguersi immediatamente, tanto da ricevere committenze monumentali già in età giovane.Oltre alla straordinaria poetica artistica di Alfonsi, colpisce la tecnica con cui realizza i suoi lavori, egli infatti utilizza la tecnica pittorica della pittura all’uovo del 1400. Dall’ideazione del progetto alla concreta realizzazione dello stesso (la realizzazione dei pigmenti dalle polveri, i supporti, le tavole in legno, lo spolvero, le dorature) ci riportano indietro nel tempo. Da qui l’intenzione di far conoscere l’opera straordinaria di Emiliano Alfonsi, attraversare la sua arte e iniziare un viaggio dentro un mondo alchemico, magico, che oscilla tra sentori di un rinascimento toscano e quello fiammingo, camminando tra le botteghe dei maestri delle vetrate cattedrali della fabbrica del Duomo di Milano, o ancora i Preraffaeliti di Dante Rossetti. Ma Alfonsi è molto di più, da questo grande meraviglioso passato che solo l’arte italiana può offrire spicca il volo un artista padrone della sua arte, consapevole che le sue figure araldiche, austere, quasi senza tempo e senza terra, senza sesso, con l’unicità che le contraddistingue, sfondano la superficie per impadronirsi dei nostri sguardi. . Sinopie compie un miracolo artistico, si salda con audace concretezza lì dove il processo creativo si è già compito, ma si viaggia a ritroso per ritrovare l’input, i l guizzo iniziale scaturito nella mente dell’artista e passato con uno scatto energico al primo tratto, a quell’istante in cui dalla mente passa sulla tavola lignea, si fa segno e diventa opera. Questo è Sinopie, e abbiamo scelto i volti più caratteriali, più identificativi, in cui dipingere non solo il soggetto ma lo stato d’animo, l’unicità, la differenza e la bellezza nella sua accezione più elevata.

Vernissage

19 Luglio ore 18

Cappella dell'Incoronazione – Via dell'Incoronata 13 Palermo