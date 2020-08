Simboli e misteri della Palermo antica, l'itinerario da Porta Nuova ai Quattro Canti

Un itinerario insolito, un viaggio tra enigmi alchemici, messaggi esoterici e simboli nascosti che campeggiano in alcuni monumenti della città, da Porta Nuova ai Quattro Canti. Lungo l'itinerario si osserveranno simboli antichi come i cordoni, le legature, le trecce, i nodi di Salomone, che ci raccontano un diverso volto di Palermo con la sua storia millenaria. Non mancheranno leggende della tradizione popolare siciliana. La nostra città prenderà così vita in questi racconti che mescolano storia e mistero. L’itinerario si svolgerà domenica 30 Agosto alle ore 17,30.



Punto di incontro: ore 17:30 davanti Porta Nuova

Durata percorso: 2 ore circa.

Costo: 10 euro a persona – Gratis per bambini fino a 10 anni.

(visita condotta da guide turistiche abilitate)

Il tour verrà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino.

Prenotazione obbligatoria:



