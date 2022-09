"Sincronia tra cuore e mente", silloge poetica all'auditorium San Mattia ai Crociferi

Presentazione del libro di poesie di Antonino Causi “Sincronia tra cuore e mente” Interviene Aldo Gerbino poeta e critico letterario. Modera Gino Pantaleone. Intermezzi musicali del Maestro Giovanni Giordano. Letture di Enzo Rinella. Sarà presente l’autore. L’evento si svolgerà in presenza (nel rispetto delle attuali norme anti-covid) accompagnato dalle riprese televisive di Alberto Russo per Arte & Cultura Tv disponibili sui canali Youtube e Facebook.

La nuova opera poetica del palermitano Antonio Causi si presenta bipartita sin dal titolo. In esso, infatti, leggiamo: Sincronia tra cuore e mente. L’autore ha opportunamente suddiviso un congruo numero di testi poetici di recente produzione nelle due sottosezioni che, appunto, fanno riferimento tanto al “cuore” che alla “mente”. Perché questa suddivisione? verrebbe da chiederci. In che cosa le poesie presenti nella prima parte differiscono da quelle della seconda parte? Cosa intende Antonino Causi realmente per cuore ed amore e qual è il nesso che li vede coinvolti, uniti, in qualche modo interagire tra loro.

Spesso quando parliamo di un amore distinguiamo quello che può essere un amore che proviene dal cuore, dunque passionale, carico di trasporto, che ci coinvolge in maniera indicibile e quello, che invece, proviene dalla mente, più circoscritto, legato magari a determinate considerazioni, meno spontaneo, forse, dell’altro, teso a indagare determinati aspetti o profili che lo costituisce.

Tanto in un caso, quanto nell’altro, non è possibile dire quale sia effettivamente più forte, sicuro, direttamente sentito, perché entrambe le forme si sviluppano attorno a due zone importanti dell’uomo che sono appunto il cuore e la mente, il pulsare del sangue e le sinapsi neuronali. Orbene, si capisce come entrambi gli apparati intervengono in questo processo di rimandi e confluenze che è l’amore, una delle molteplici manifestazioni umorali ed emotive che il nostro organismo, nel diorama delle possibilità, può provare, vivere, ricercare e ritrovare.