"Silenzi dell'anima", la mostra fotografica di Tiziana Dipietro a Cefalù

“Silenzi dell’anima” è la mostra di Tiziana Dipietro che sarà allestita a Cefalù presso L’Ottagono Santa Caterina in piazza Duomo, messo a disposizione dal Comune di Cefalù, e prenderà il via il 22 luglio 2023 alle 18.30. La mostra è curata dal fotografo Angelo Chiello con il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Sarà allestita dal 22 luglio, giorno dell’inaugurazione, sino al 30 luglio e si potrà visitare dalle 11 alle 22, tutti i giorni. Si tratta di 60 foto tutte in bianco e nero, perlopiù ritratti, “perché la mia visione è soprattutto in bianco, quando sviluppo una foto, la vedo così, mi emoziona di più” – spiega l’artista.

La biografia di Tiziana Dipietro

Tiziana Dipietro, nata a Petralia Sottana il 3 luglio 1977, è un avvocato con una grande passione per la fotografia di strada. Cresciuta a Cefalù, adesso vive a Palermo da 15 anni. Il suo amore per la fotografia nasce da bambina, ma è da adulta che acquista una nuova dimensione, prediligendo il bianco e nero.

Attraverso le immagini, l’artista racconta storie, racconta emozioni, racconta vite, le vite della sua terra, la Sicilia, terra che seduce e si fa amare.

Mostre e premi

Ha partecipato a diverse mostre collettive, tra cui le ultime tre edizioni della Settimana delle culture a Palermo e l’earth day a Cefalù. Le sue foto sono state esposte anche a Roma, Pisa e Bologna nell’ambito di un progetto sulla violenza contro le donne, dal titolo "Sei bella da morire". Ha preso parte a contest organizzati da Letizia Battaglia ed esposto per tre volte al Centro internazionale di fotografia.

Ha partecipato ad altri contest di fotografia, tra cui il primo contest organizzato dalla Fondazione 5 cuori nel 2022, nonché a Castelbuono, Bari e Catania, esponendo le proprie opere in tali contest. Ha vinto diversi premi: il secondo premio per il concorso internazionale "Città di Castelbuono" organizzato da Fotoriflettendo; il primo premio come miglior portfolio organizzato da Arte' fotografia, selezionata al contest "I sensi dell'amore" organizzata dal Comune di Bari e al contest "L'ineguaglianza" organizzato da Streetphotography Palermo.