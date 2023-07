Torna a Termini Imerese il “Sikaru-l’arte della birra in Sicilia” il 21 e 22 luglio. Un’occasione per conoscere e promuovere le birre artigianali siciliane e dare la giusta visibilità alla millenaria arte della produzione di birra attraverso la presenza dei mastri birrai siciliani. Si tratta di un evento che negli anni ha registrato un’affluenza e una presenza sempre crescenti, abbracciando un pubblico eterogeneo per fasce di età e interessi culturali. Le ottime birre artigianali siciliane saranno accostate a prodotti tipici e prelibatezze della ristorazione locale.

L’evento, che si terrà a Villa Palmeri, sarà arricchito da musica live e la preview della terza edizione del Termini Book Festival. Non mancheranno, inoltre, sport e animazione per bambini. Qui di seguito il programma dettagliato delle serate.

Il programma (ingresso gratuito)

Venerdì 21 dalle 18:30 Apertura birrifici e gastronomia, ore 20 aperibirra e djset; ore 21.00: animazione per bambini; ore 22 musica dal vivo con i Soulfire-La Reunion.

Sabato 22 dalle 18:30 Apertura birrifici e gastronomia, ore 20 aperibirra e djset ore 21.00: animazione per bambini; ore 21.30: Termini Book Festival preview; ore 22 musica dal vivo con la Bubasband.