Sicily Web Fest, a Ustica la sesta edizione della mostra internazionale del cinema digitale

Il Sicily Web Fest non si ferma. Organizzato dalla Cinnamon Digital Cinema e giunto alla sua sesta edizione, il SWF è uno degli appuntamenti più importanti al mondo, il più longevo in Italia, che premia le migliori web serie degli ultimi anni.

Sono 99 le serie selezionate, da ben 23 paesi diversi. Presentato all’Hilton Universal City di Los Angeles nel 2015, il Sicily Web Fest si è presto affermato come uno degli appuntamenti internazionali più importanti nel panorama web seriale, con partnership da ogni parte del mondo, dalla Corea al Brasile, passando per Melbourne, Bilbao, Giessen, Auckland e tante altre.

Arricchito sin dalle sue prime edizioni, dal patrocinio della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission e del Mibac, il SWF ha scelto ancora una volta Ustica come sede dell’evento, dal 4 al 6 Settembre. La piccola isola siciliana, come per l’edizione del 2019, sarà location ideale per un evento dall’ampio respiro internazionale, anche se questa volta, farà uso del web e del digitale per raggiungere molti degli autori in gara sparsi per il mondo.

“Il Sicily web fest è un valore importante per tutta la comunità usticese. Come per le passate edizioni, l’isola di Ustica sarà il volto di un festival di web serie, che rappresenta l’immagine della Sicilia nel mondo.” Ha detto il sindaco Salvatore Militello. Gli autori avranno modo di esplorare, conoscere e degustare i frutti della Sicilia, prima di contendersi i 20 riconoscimenti in palio, il tutto rispettando le norme vigenti anticovid.

“Vogliamo lanciare un messaggio” ha detto il regista, direttore Artistico e fondatore del festival Riccardo Cannella, “Vogliamo che il Sicily Web Fest sia una dimostrazione di continuità culturale in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo. Abbiamo visto cancellati e posticipati numerosi eventi del nostro settore, altri hanno optato per un’intera versione online. Noi crediamo che la cultura vada vissuta e allo stesso modo non vogliamo rinunciare al connubio tra le web serie e il territorio, continuando a valorizzare la nostra terra come abbiamo fatto negli ultimi cinque anni”.

Un festival che non perde la sua natura, quindi, ma che nonostante tutto deve affrontare le difficoltà organizzative causate dall’emergenza covid 19: “Stiamo lavorando per creare il distanziamento sociale necessario e per garantire il rispetto di tutte le normative vigenti”. Ha continuato il direttore Artistico.” Ecco perché abbiamo deciso di spostare online tutte le conferenze, le proiezioni e le attività che erano previste al chiuso o in spazi ristretti, mantenendo inalterate tutte le attività all’aperto al fine di garantire ancora una volta, un’esperienza indimenticabile per tutti i nostri ospiti”.

Non ci resta che attendere la prima settimana di Settembre per scoprire quali saranno le migliori web serie al mondo valutate dalla giuria di esperiti: Lo sceneggiatore Piero Tomaselli, il giornalista francese Joel Bassaget, la blogger Chiara Bressa, il critico cinematografico Massimo Arciresi e il compositore Mario Mariani. Appuntamento al 4 Settembre per una tre giorni all’insegna della cultura, del territorio e naturalmente delle web serie.