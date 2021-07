Sicily web fest, dalle escursioni in barca alle degustazioni: l'evento a Ustica

Finalmente torna live il “Sicily Web Fest”. Una settima edizione che si rinnova con 99 opere in gara, 20 delle quali saranno premiate. Numerose le attività collaterali in programma, dalle escursioni in barca alle degustazioni, che daranno modo di vivere l’unicità dell’isola di Ustica.

Sette anni e sentirsi quasi come al primo vagito, visto l’entusiasmo che anima questa edizione, pronta ad accogliere “live” come e meglio di prima quanti giungeranno a Ustica sia come autori sia come pubblico. Pronta a dare il meglio di sè l’edizione 2021 del “Sicily Web Fest”, festival cinematografico di serie indipendenti inserito nel circuito di festival digitali più prestigiosi al mondo, uno dei formati preferiti dalle produzioni internazionali, in programma dal 16 al 18 luglio nell’isola di Ustica.

A volerlo con forza già sette anni fa, ma pronto a offrire una nuova edizione con rinnovata energia, è il suo direttore artistico e fondatore Riccardo Cannella, usticese doc che, dopo qualche anno di esperienza sui set cinematografici della Capitale, nel 2012 ha deciso di cimentarsi nella regia di una web serie. Numerosi sono i premi internazionali che ha vinto, per esempio per “Run Away” che ha portato a casa 5 premi per la miglior regia nei festival di Roma e Los Angeles. Con “Anachronisme”, invece, ha vinto la quarta edizione del “Die Seriale", festival di serie digitali di Giessen, in Germania, conquistando la giuria per la regia di una serie realizzata attraverso il programma "Sensi contemporanei cinema" della Sicilia Film Commission. Un riconoscimento andato alla “narrazione unica, audace e poetica”.

In tutto 99 le opere selezionate provenienti da 21 paesi diversi (United States 18 Australia 10 Canada 10 Germany 9 France 7 Brazil 7 Italy 7 Russian Federation 5 Spain 5 United Kingdom 5 Switzerland 3 Colombia 2 Japan 2 New Zealand 2 Iceland 1 Chile 1 Belgium 1 Korea, Republic of 1 Netherlands 1 Singapore 1 Uruguay), mentre 20 saranno i premi che verranno assegnati (tra questi, miglior regia e migliore sceneggiatura, come accade nei più importanti festival).

La settima edizione del “Sicily Web Fest” si muove all'interno del circuito della “Web Series World Cup”, di cui fanno parte i principali festival del settore. Tra i partners più rilevanti: Bilbao Serielsand, Die Seriale, Miami Web Fest, Realist Web Fest dalla Russia, Rio Web Fest, Seul Web Fest. Il festival gode del patrocinio gratuito del Comune di Ustica ed è da sempre realizzato grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato turismo sport e spettacolo e la “Sicilia Film Commission”.

