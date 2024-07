Sicily Food Festival, tutto il meglio dell'eccellenza gastronomica siciliana a Campofelice di Roccella

La Sicilia si prepara a celebrare la sua ricca tradizione culinaria con la nona edizione del Sicily Food Festival, un evento itinerante che porterà il meglio dell’enogastronomia siciliana in tre città mozzafiato. Dopo la tappa di Terrasini, il festival sbarca infatti a Rocca di Caprileone, Campofelice di Roccella e Ortigia.

Dal 16 al 18 agosto, Campofelice di Roccella ospiterà la terza tappa del festival, con un focus particolare sulla street food siciliana. Tra musica dal vivo e animazione, i visitatori potranno assaporare i sapori autentici della tradizione culinaria di strada siciliana.Il Sicily Food Festival è un’occasione imperdibile per scoprire la ricchezza e la varietà della cucina siciliana, un viaggio sensoriale tra sapori, tradizioni e culture diverse.

Passeggiando lungo gli stand si potranno assaggiare i prodotti delle aziende del territorio, da una selezione di Birre artigianali, alle conserve, allo Street Food con e senza glutine e tanto altro. Non mancheranno dolci prelibatezze ad allietare i palati dei più golosi. Musica, laboratori, intrattenimento, conferenze, attività di sensibilizzazione ambientale e alimentare. Alla base di tutto c’è una ricetta perfettamente bilanciata e composta da ingredienti di grande spessore come incontri formativi, seminari, artisti di strada in costante esibizione, musica dal vivo, attività ricreative per bambini, spazi legati all’artigianato e agli antichi mestieri.

Le tappe del Sicily Food Festival

Dall’1 al 4 agosto a Rocca di Caprileone, nota meta turistica sul mare della provincia di Messina. Tra le sue suggestive stradine, i visitatori potranno gustare prodotti tipici di eccellenza siciliana. Dal 16 al 18 agosto a Campofelice di Roccella, con un focus particolare sulla street food siciliana. Dal 28 agosto al 1 settembre Ortigia farà da sfondo alla tappa conclusiva del Sicily Food Festival: un’occasione unica per scoprire le eccellenze gastronomiche della Sicilia orientale. Chef stellati e maestri pasticceri delizieranno i palati dei visitatori con piatti raffinati e dolci tipici.

