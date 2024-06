Sicily Fashion Week: sfilata di chiusura a Villa Tasca, in mostra anche preziosi abiti storici arbëreshe

Non è stato stato reso noto il costo d'ingresso agli eventi

Prezzo Non è stato stato reso noto il costo d'ingresso agli eventi

Indirizzo non disponibile

Moda protagonista di mostre, presentazioni di libri, workshop, tavole rotonde e sfilate. Da oggi a Palermo prende il via la prima edizione della Sicily Fashion Week. Si comincia alle 15.30 allo Spazio Art Gallery di Confartigianato Imprese Palermo, in via Mariano Stabile 224, con la presentazione del libro “deModasign ago & filo del cucire del tessere” di Patitucci e si procede, a partire dalle 17, con il contest “Contemporary Santa Rosalia, visione e contaminazione della donna moderna” che vedrà protagonisti gli studenti dell’accademia di Belle Arti di Palermo e gli alunni di Endofap Don Orione.

I ragazzi presenteranno i manufatti realizzati per moda e oreficeri e i vincitori saranno poi premiati il 16 giugno, prima della sfilata conclusiva che si terrà a Villa Tasca, alla presenza anche delle istituzioni locali, con in testa il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. La serata finale sarà presentata da Eliana Chiavetta che ha curato la direzione artistica insieme e Luca Lo Bosco.

L’iniziativa, inserita anche nel calendario degli appuntamenti del quattrocentesimo anniversario di Santa Rosalia, organizzata da Confartigianato Imprese Sicilia, vede protagoniste una ventina di aziende siciliane di houte couture. Dedicato all’artigianato della moda e allo sviluppo di tutto l’indotto di accessori e gioielli, alla presenza di buyer anche esteri, in arrivo da Spagna, Kazakhstan, Kirghizistan, Austria e Uzbekistan, la Sicily fashion week quest'anno coinvolgerà anche la provincia palermitana.

Nella suggestiva location del complesso Guglielmo II di Monreale, dal 13 e al 14 giugno, sono ospitati i B2B di aziende e buyer grazie al sindaco Alberto Arcidiacono. Mentre, grazie al sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, domenica 16 giugno a Villa Tasca, verranno esposti alcuni preziosi abiti storici arbëreshe. Non mancheranno i party in splendide location come la Tonnara Bordonaro.