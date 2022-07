Sicily evolution events, a Carini la personale di Marco Troia e la mostra collettiva "Arte al castello"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mostre di pittura e scultura, musica, teatro, moda, fotografia, intrattenimento e cultura in primo piano a Carini, in provincia di Palermo. Il programma messo a punto da “Sicily Evolution Events”, il progetto culturale che porta la firma di Filippo Lo Iacono e Stefania Chiavetta, sta registrando un alto gradimento da parte dei visitatori e degli addetti ai lavori, come testimoniano gli ingressi al Castello "La Grua- Talamanca", in corso Umberto I, dove è in pieno svolgimento la rassegna "Estate in arte Carini 2022".

Particolarmente ricco è il programma di venerdì 8 luglio, data dell’inaugurazione della personale del pittore Marco Troia, dal titolo “La parola nei colori”, a partire dalle 18. A presentare l’evento sarà Antonella Giotti, che illustrerà anche i contenuti della preziosa collettiva “Arte al castello”. Protagonisti saranno artisti di diversa estrazione quali le pittrici Cristina Alletto e Giovanna Lo Cascio, il ritrattista Mimmo Sportillo e la pittrice e ritrattista Giovanna Garofalo. E ancora, la pittura e le creazioni d’arte di Antonella Lannino e i gioielli d’arte "Tempera".

Non mancheranno gli spazi dedicati ai versi, con le poetesse Alessandra Di Girolamo, Anita Vitrano e Serafina D’Accorso. Ad allietare la serata, anche le note di Gregorio Lo Iacono al piano. Tra i momenti più significativi, l’incoronazione della principessa Sissi a cura dell’associazione culturale "Belle epoque". Previsti gli interventi degli assessori del comune di Carini, Valeria Gambino (Turismo) e Salvatore Badalamenti (Attività culturali), di Katiuska Falbo di Radio In e di Alessandra Forestieri di Radio Time. E, naturalmente, di Stefania Chiavetta e Filippo Lo Iacono, organizzatori e promotori della rassegna che coniuga arte, cultura, impresa e marketing territoriale.