“Sicilian Music Wave”, concerto sulle note di Verdi e Puccini e reading del questore Laricchia

Sarà il questore Leopoldo Laricchia ad aprire il concerto previsto il 18 dicembre alle 19:00 presso la chiesa di San Giovanni Decollato, nell’ambito della rassegna “Sicilian Music Wave” organizzata da “Ars Nova Palermo” in collaborazione con l'associazione “Parco del Sole”.

L’ottavo appuntamento della rassegna vedrà salire sul palco al pianoforte il maestro Onofrio Claudio Gallina, direttore artistico della rassegna, e il tenore Nicola Pisaniello che si esibiranno in arie di Verdi, Puccini e Donizetti. Il reading iniziale vedrà protagonista il Questore di Palermo, dottor Leopoldo Laricchia, che presenterà una selezione di poesie di Giorgio Caproni e Dino Campana.

L’iniziativa conferma l’attenzione sia alla pratica musicale d’arte sia all'impegno sociale e si inserisce nel programma di promozione territoriale “d’autunno 2021”, curato dall’associazione “Ballarò significa Palermo” oltre a collegarsi alla raccolta fondi #SostieniilprogettoBallarArt, finalizzata a sostenere l’uso dei linguaggi espressivi nei percorsi formativi espressivo-creativi per bambini e ragazzi a Palermo.

L'ingresso prevede un biglietto per posto unico di € 8 (ridotto a € 4 per coloro che contribuiranno alla raccolta fondi #SostieniilprogettoBallarArt), ed è acquistabile online all’indirizzo www.liveticket.it/arsnovapa oppure alla biglietteria prima del concerto dalle ore 18:30.

Sulla base della vigente normativa, l'accesso è consentito solo ai possessori di Green Pass. Informazioni al sito www.arsnovapa.it e tramite la mail arsnovapa@virgilio.it.

Onofrio Claudio Gallina - biografia

E' nato a Palermo nel 1965. Fin da giovanissimo ha intrapreso la carriera concertistica, distinguendosi in diversi concorsi nazionali ed internazionali.

Dopo il conseguimento del diploma di pianoforte con il massimo dei voti, ha seguito corsi di perfezionamento con il M° Bruno Canino e la Sig.ra Vera Gornostaeva, (docente del Conservatorio P.I. ?ajkovskij di Mosca) e successivamente con il M° Eliodoro Sollima ed il M° Alessandro Pradella per la composizione e la direzione d’orchestra. Alterna la sua attività concertistica sia come pianista solista che come direttore d’orchestra, esibendosi in diverse città italiane ed europee, per conto di enti musicali come Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Teatro Bellini di Catania, Festival internazionale di Ostatkof, San Pietroburgo e Mosca (Russia), Opera di Cluj (Romania), orchestra sinfonica di Aguascalientes (México), stato ospite in veste di direttore d'orchestra nelle due ultime stagioni del prestigioso “TaoArt” festival internazionale di Taormina (Italy).

E’ stato assistente del maestro Marco Balderi, con cui ha approfondito il repertorio lirico del bel canto Italiano. Dedica particolare attenzione al repertorio oratoriale avendo eseguito opere come Magnificat di J. S. Bach, Requiem e messe di W. A. Mozart, Petite Messe Solennelle di G. Rossini e tanti altri oratori. Nel 1994 ha fondato l'orchestra sinfonica “Accademia di Palermo”, ricoprendone la carica di direttore stabile sino 2004. Nel 2004 ha diretto, i Carmina Burana, nella stagione estiva dell'orchestra sinfonica di Aguascalientes (Mexico) e nel 2005 ha inaugurato la stagione invernale, della stessa, proponendo un programma di soli autori italiani.

Nel 2005, ha fondato l’orchestra Filarmonica di Palermo, con cui ha partecipato alla produzione di Bohème di G. Puccini con la regia di Luciano Pavarotti e nel 2006 il Don Giovanni di W. A. Mozart con la partecipazione del baritono Simone Alaimo. Nell'estate del 2005 è stato in India per la preparazione dell’opera “Les Pêcheurs de perles” di G. Bizet. Recentemente ha diretto presso il teatro Orione di Palermo “Addio del passato” opera liberamente tratta da Traviata di G. Verdi. In questa Primavera 2007 è tornato in Messico dove ha diretto la OSSLA (Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes) riscuotendo ampi e calorosi consensi. È titolare della cattedra di pianoforte principale presso l’Istituto d'alta cultura “A. Toscanini” di Ribera. E’ il direttore artistico della rassegna “Tempo di musica – Sicilian Music Wave”.