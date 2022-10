Chiesa di Sant'Anna, il concerto dell'orchestra New Camerata per il Sicilian Music Wave

Torna “Sicilian Music Wave”, la stagione concertistica di Ars Nova - Associazione Siciliana per la Musica da Camera realizzata in collaborazione con il Festival internazionale Palermo Classica, l’associazione musicale Bequadro e con il supporto dell’Assessorato al turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Palermo, dell’associazione Significa Palermo e dell’associazione Parco del Sole, per la direzione artistica del Maestro Onofrio Claudio Gallina, con un ricco cartellone che coinvolge musicisti siciliani, provenienti da ogni parte dell’isola, insieme a musicisti nazionali e internazionali. Si tratta di dieci appuntamenti che si svilupperanno dal 15 ottobre al 17 dicembre e che rappresenteranno un appuntamento fisso ogni sabato alle 19:30 oltre a due concerti “fuori rassegna” il 16 e il 18 dicembre.

Il primo degli appuntamenti è previsto il 15 ottobre, ore 19:30 presso la Chiesa di Sant'Anna dove sarà eseguito, dall’Orchestra New Camerata e dal coro Cantate Omnes con maestro del coro Gianfranco Giordano, baritono Roy Espinoza, soprano Valentina Romeo, direttore Andrea Fossati, il Requiem OPUS 48 per soli, coro e orchestra di Gabriel Faure. Rispetto alle edizioni precedenti, la prima grande novità riguarda le location. Non solo la settecentesca chiesa di San Giovanni Decollato ma, nell’ottica di abbracciare culturalmente sempre in maniera maggiore la città di Palermo, il programma si svilupperà anche nell’Auditorium di San Mattia ai Crociferi e nella chiesa di Sant’Anna della Misericordia.

Ulteriore novità è rappresentata da una formale esperienza di alternanza scuola lavoro che, nel concerto di chiusura rassegna, coinvolgerà nello stesso organico sia studenti del Liceo Musicale “Regina Margherita” di Palermo sia esperti professori di orchestra per l’esecuzione con l’orchestra sinfonica New Camerata che sarà diretta dal Maestro Onofrio Claudio Gallina e che vedrà al pianoforte il talentuoso Luigi Fiore, già interprete e protagonista nella scorsa edizione della rassegna.

Il programma della rassegna “Sicilian Music Wave” conferma la sua particolare attenzione per gli interpreti siciliani, proponendo diversi linguaggi musicali, dal classico al jazz sino alle nuove tendenze musicali. Il messaggio trasmesso intende sottolineare, nella modalità quasi colloquiale del concerto cameristico, il ruolo di spinta verso la rinascita che la musica e l’arte tutta possono assumere in un tempo difficile come quello presente, un periodo storico-sociale in cui convivono la gestione post-pandemica e gli echi della guerra perché, come disse Jim Morrison, "Un giorno anche la guerra s’inchinerà al suono di una chitarra".

Come già proposto nell’edizione precedente, ogni appuntamento prevede, secondo un calendario in via di definizione, una contaminazione che allargherà la visione culturale proposta dal concerto stesso e che prevede la partecipazione di un ospite, parte integrante della comunità palermitana, che affronterà un tema che vuole essere spunto di riflessione.

L’ingresso ai concerti che si terranno all’Auditorium di Santa Mattia dei Crociferi saranno a ingresso gratuito mentre quelli che si terranno nelle chiese di San Giovanni Decollato e Sant’Anna La Misericordia prevedono un costo d’ingresso pari a 8 euro. Durante tutti i concerti della rassegna sarà possibile contribuire alla raccolta fondi “#Sostieni il progetto BallarArt” promossa da Significa Palermo d’intesa con Ars Nova. I biglietti saranno inoltre pre-acquistabili online all’indirizzo www.liveticket.it/arsnovapa.