"Sicilia, il sociale sprecato", la presentazione dell’inchiesta di Vita sul welfare siciliano a Palazzo Branciforte

“Sicilia, il sociale sprecato” è il titolo della quarta inchiesta, dopo la Sardegna, la Puglia e la Basilicata, grazie alla quale VITA (www.vita.it) punta i riflettori sullo stato del sociale nell’Isola attraverso il racconto di tutti gli attori che appartengono al mondo del terzo settore e non solo. Il volume fa parte della serie “Geografie Meridiane” e verrà presentato alle 17.30 di giovedì 6 Luglio nella sede di Fondazione Sicilia, a Palazzo Branciforte, in Largo Gae Aulenti 2, a Palermo.



Un’inchiesta, curata da Gilda Sciortino, dalla quale emerge una realtà che ancora oggi deve imparare come governare un sistema nel quale pubblico e privato non riescono a dialogare. Una Sicilia, con numerosi muri ancora da valicare e abbattere, ma anche una terra in cui fortunatamente c’è chi ci regala modelli da seguire.



Saranno, infatti, presenti e si racconteranno sette change makers che ci dimostreranno che c’è una terra che vuole e può farcela. Saranno: Davide Leone di Clac, Agostino Sella di Don Bosco 2000, Alessandro Ciulla di Eclettica, Salvatore Cacciola di En-Ergetica, Elisa Furnari di Fondazione èbbene, Tiziana Morina di Fondazione MeSSIna, Roberta Lo Bianco di Moltivolti.



Dopo i saluti di benvenuto di Raffaele Bonsignore, presidente di “Fondazione Sicilia”, e di Giuseppe Ambrosio, presidente e ad di VITA, Stefano Arduini, direttore di VITA, introdurrà il Book presentando i dati e dando vita al dibattito al quale prenderanno parte: Giuseppe Notarstefano, ricercatore Università LUMSA; Pippo di Natale, portavoce regionale del “Forum del Terzo settore”, e Gaetano Giunta, fondatore e co-organizzatore del piano strategico di “Fondazione di comunità Me.S.S.In.A.”.



L’evento sarà pubblico e si potrà partecipare liberamente. Dallo stesso 6 luglio sarà anche possibile scaricare gratuitamente il focus book accedendo al sito www.vita.it.



Di seguito il link per registrarsi all’appuntamento: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sicilia-il-sociale-sprecato-666905591577?aff=oddtdtcreator.