Il tour siciliano di Gigi la legge: al Rouge et Noir l'anteprima del Sicilia Queer Filmfest

Ritorna un nuovo appuntamento per le anteprime verso la tredicesima edizione del Sicilia Queer filmfest, che attraversa in questa occasione tutta la Sicilia - Palermo, Cinema Rouge et Noir (martedì 10 febbraio); Catania, Cinema King (mercoledì 11 febbraio); Messina, Cinema Lux (giovedì 12 febbraio) - per portare anche al sud Gigi la legge (Italia, Francia, Belgio 2022), il film di Alessandro Comodin, un piccolo gioiello del cinema italiano contemporaneo che ha vinto il premio speciale della giuria all’ultimo festival di Locarno ed è tra i dieci candidati come miglior documentario ai David di Donatello e nella selezione "Cinema del reale" dei Nastri d'Argento.

Il Sqff, che lavora da sempre sulle nuove visioni, sguardi eccentrici e innovativi, con questa operazione chiama dunque concretamente a raccolta gli appassionati di cinema e tutte quelle persone che non si arrendono al grande divario distributivo che esiste nel nostro Paese e che colpisce in modo ancor più grave la Sicilia, per continuare a sostenere la visione del cinema al cinema e portare nella nostra regione i grandi autori del cinema contemporaneo.

Gigi, Pier Luigi Mecchia, è un eccentrico tutore della legge sempre innamorato che - al confine tra realtà e fantasia e tra sanità mentale e follia, in un paesino sulle rive del Tagliamento - prova a risolvere i misteri che accadono nel suo territorio. Un personaggio che sembra uscito da un film di Jacques Tati, con un tocco dell’assurdo che lo avvicina ancor di più al nostro tempo. A che genere appartiene questo film? È certamente un tipo assai particolare di ritratto tenero e divertente, ma anche un noir che disinnesca continuamente sé stesso, e naturalmente un documentario di creazione di uno dei più talentuosi registi italiani, da tempo residente all’estero, che mostra la grande vitalità del cinema del reale contemporaneo.

Il tour siciliano di Gigi la legge - a cui prenderà parte il regista - è realizzato in collaborazione con Sudtitles e con la casa di produzione Okta Film. Il film - proiettato in una ventina di festival internazionali, distribuito con successo in Francia e al momento in tour nelle sale del nord Italia - uscirà su tutto il territorio nazionale il 9 febbraio. Biglietti Palermo, Cinema Rouge et Noir

intero 8 euro, ridotto 5,50 euro.