Al via il secondo tempo del Sicilia Queer filmfest: s'inizia con Yann Gonzalez e Bertrand Mandico

Il Sicilia Queer apre mercoledì 8 settembre 2021 con due nomi di punta del cinema queer d'oltralpe, i due enfant terribles Yann Gonzalez e Bertrand Mandico, entrambi reduci dal Festival di Locarno, di cui si proiettano in anteprima nazionale rispettivamente Fou de Bassan e After Blue.

Il primo lavoro, nato dalla collaborazione tra Yann Gonzalez e la musicista Jita Sensation, è una fluida utopia sessuale, sogno erotico, improvvisazione libera sulle note di un sassofono che riscalda la notte, quando si liberano i fantasmi e la magia vibra al suono della musica; l'altro è un racconto picaresco ambientato su un pianeta abitato solo da donne, in cui la realtà è quella immaginata dalle sue protagoniste, per un'avventura che attinge dal western, dalla mitologia e dalla fantascienza. La serata avrà inizio alle ore 20.30 presso il Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa).

In questa seconda parte, dall’8 al 12 settembre, il Festival presenterà due sezioni competitive, ovvero le Nuove Visioni, concorso Internazionale di lungometraggi, e il Queer Short, concorso Internazionale di cortometraggi, approfondimenti, focus, programmi speciali, presentazioni di libri, oltre alla consegna del Premio Nino Gennaro, quest'anno assegnato allo scrittore e regista marocchino Abdellah Taïa, e alla sezione dedicata alle arti visive con un grande omaggio a Lovett/Codagnone e non solo. Il gran finale è posposto al 23 e 24 ottobre, con il completamento della sezione Carte postale à Serge Daney che vedrà come protagonista la regista francese Marie-Claude Treilhou.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...