Sicilia Queer filmfest: il grande festival torna ai Cantieri Culturali alla Zisa

La prima giornata del Sicilia Queer filmfest, in programma dal 25 maggio fino al 31 maggio presso i Cantieri Culturali alla Zisa, si apre alle ore 16 al Cinema De Seta con l'anteprima nazionale di Maputo Nakuzandza di Ariadine Zampaulo (Brasile, Mozambico 2022), poesia cinematografica di una città dove diverse vite si intrecciano con i suoni di un programma radiofonico locale, un’opera sospesa, priva di pose e capace, attraverso pochi gesti quotidiani, di costruire piccoli ritratti e alludere al passato coloniale che ancora aleggia sulle strade della metropoli. Sempre alla stessa ora ma alla Sala Wenders del Goethe-Institut il pubblico potrà assistere alla proiezione di Screaming Queens: The Riot at Compton’s Cafeteria di Susan Stryker e Viktor Silverman (Stati Uniti, 2005).

Una sera d’estate del 1966, a San Francisco, nel quartiere Tenderloin - dal vocabolario “distretto noto per vizi e corruzione” - si accende la rivolta delle “screaming queens”. Drag queen, female impersonator e persone transgender rivendicano un proprio spazio all’interno della Compton’s Cafeteria, punto di ritrovo e riferimento: un evento sommerso della storia statunitense, una rivolta dall’effetto valanga sulla coscienza e le lotte Lgbtqia+. Il film sarà introdotto dalla regista Susan Stryker che poi alle ore 17.30 per la sezione Letterature Queer presenterà - con Eleonora Santamaria e Giuseppe Burgio - il suo libro Storia Trasgender (Luiss University Press, Roma 2023).

La serata di apertura del Sqff, ore 19.30 Cinema De Seta, è affidata al concerto Suono in un tempo trasfigurato, del duo Bono-Burattini in collaborazione con Ypsigrock Festival e prosegue con la proiezione in anteprima nazionale di Passages di Ira Sachs (Francia 2023 ), interpretato da tre dei migliori attori europei contemporanei: Franz Rogowski, Adèle Exarchopoulos e Ben Whishaw. Ambientato a Parigi, che diviene il contenitore di un incrocio di lingue e di storie d’amore, il film è una nuova e inedita miscela di dramma fassbinderiano e brillante indagine sui sentimenti degna della Nouvelle Vague. Biglietti: solo concerto 7€; solo proiezione 8 €; concerto + proiezione 12€. Biglietti Sqff 2023: giornaliero 12€; studenti 8€; ingresso singolo 6€; studenti 4€.

