Carini, all'anfiteatro Villa Belvedere si ride con "Sicilia in musica" e "Vazzap"

Venerdì 18 agosto serata all'insegna del varietà e della danza, dedicata alla sicilianità, all'anfiteatro Villa Belvedere. Sul palco si alterneranno il duo Calandra&Calandra, composto dai fratelli Giuseppe e Maurizio, e il comico Dario Tindaro Veca. Gli spettatori potranno ammirare anche le coreografie della BodyFly di Ivana Sanpaolo e della Move Club di Carmen Mannino. Presenta Daniele Curaci.

Sabato 19 agosto si ride con l’ultimo lavoro di Rosolino Randazzo dal titolo “Vazzap!!!”. La commedia, in tre atti, è ambientata nella Sicilia dei giorni nostri. Don Ciccio Terranova e la moglie vivono con il figlio Giovanni, la nuora Lia e i loro tre figli. Quest'ultimo utilizzano in modo avanzato i social e Ciccio, in modo particolare, difficilmente riesce a comprendere questo mondo. Lia, per caso scopre un messaggio sul telefonino di Giovanni e si scatena una lite furibonda che mette in crisi il loro matrimonio.

Gli anziani genitori, profondamente colpiti da questi eventi, cercheranno in tutti i modi di far prevalere gli antichi valori della famiglia per risolvere la crisi matrimoniale del figlio. Il divertimento è assicurato. Entrambi gli spettacoli cominciano alle 21. Il biglietto per assistere agli eventi costano 5 euro e si possono acquistare in prevendita sul sito di Liveticket (https://www.liveticket.it/anfiteatrovillabelvedere).