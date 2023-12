Sicilia di scena: "L'arte della resistenza" di Barbe à Papa Teatro al Nuovo Montevergini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Barbe à Papa Teatro torna a Palermo, dopo la tournée internazionale al Festival Off d'Avignon e al Festival Méditerranéen de Théâtre in Tunisia, che ne vedranno la partecipazione anche per le edizioni 2024. Dopo "Felicia" di Stefania Ventura e Quinzio Quiescenti, La rassegna Sicilia di Scena, promossa dal Teatro Biondo di Palermo, presenta "L'arte della resistenza" della compagnia Barbe à Papa Teatro composta da Chiara Buzzone, Federica D'Amore, Totò Galati, Roberta Giordano, Claudio Zappalà e Nathan Tagliavini. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Nuovo Montevergini dal 12 al 14 gennaio alle 21:00. Info&prenotazioni: www.teatrobiondo.it/events/resistenza/ In scena tre attrici e un attore, su un palco vuoto, si preparano a mettere in scena il loro ultimo spettacolo, e nel farlo, si interrogano sulla loro condizione di artisti, di lavoratori e lavoratrici, ma anche di uomini e donne che vivono il presente, con le sue difficoltà e contraddizioni.

È la compagnia Barbe à Papa Teatro che mette in scena sé stessa. L’indagine parte da una domanda che genera tutte le successive: “Si può fare teatro quando si è depressi?” La reazione – più che la risposta – a queste domande, è uno spettacolo che racconta quattro testimonianze di una condizione generazionale, ma anche universale; uno spettacolo che percorre le zone d’ombra di un animo lacerato e usurato da anni di crisi economica, sociale, politica e culturale. La messa in scena è un continuo gioco metateatrale che confonde ruoli e personaggi e che stimola il pubblico a una partecipazione attiva, che vada anche oltre la fruizione dello spettacolo stesso. Resistenza è responsabilità, e coinvolge anche spettatori e spettatrici. L'arte della resistenza è lo spettacolo più caldo e arrabbiato della trilogia, perché mostra quello di cui più abbiamo vergogna: la consapevolezza di essere attori e attrici ma senza avere i diritti che spettano a lavoratori e lavoratrici; la sensazione di volere di più dalla vita, ma di doverci spesso adattare, piegare. La convinzione che il nostro dolore non abbia la stessa dignità di altri, non sia abbastanza importante; la tentazione di farla finita con una vita che non si lascia costruire come i nostri desideri vorrebbero, spiega Claudio Zappalà, autore e regista dello spettacolo. In scena Chiara Buzzone, Federica D’Amore, Roberta Giordano e Totò Galati. Lo spettacolo ha debuttato a Ferrara nell’ottobre 2022 ed è prodotto da Barbe à Papa Teatro e da CTM – Centro Teatrale Meridionale, e realizzato con il sostegno di Spazio Marceau. "L’arte della resistenza" ha vinto il premio "Sicilia di scena 2023" promosso dal Teatro di Palermo e, nel 2022, ha vinto la prima edizione del bando di residenza artistica “Off line” organizzato da Teatro Ferrara Off. Biglietti disponibili su www.teatrobiondo.it/events/resistenza/