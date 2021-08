"Sicilia contemporanea", inizia la kermesse musicale a Polizzi Generosa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella suggestiva piazza Giuseppe Antonio Borgese con il doppio concerto del duo Trupiano Pecorella e del Bass Quartet si è apeerta ufficialmente la rassegna "Sicilia Contemporanea". La kermesse prevede nove appuntamenti che si protrarranno ogni sera fino a lunedì 2 agosto con il concerto finale di Giacomo Cuticchio Ensamble alle 21.30 con diverse prime esecuzioni assolute di compositori viventi siciliani così come conferma il direttore artistico – “Io stesso avrò il piacere e l’onore di chiudere l’evento, con un ensemble allargato, interpretando uno dei miei lavori più apprezzati, Concerto Mediterraneo

Tutti i concerti della rassegna si terranno in piazza Giuseppe Antonio Borgese. C'è grande attesa per il ritorno della famiglia Cuticchio a Polizzi Generosa, una cittadinanza onoraria ben accettata da Mimmo e dallo stesso figlio molto legati al paese dello scrittore Borgese. –"E’ questo uno degli appuntamenti che qualifica la presenza della città all’interno della rete dei Borghi dei Tesori", afferma l’assessore al turismo Giuseppina Macaluso. Un altro appuntamento ben delineato dall’amministrazione comunale in un’ottica di visione ad ampio raggio, proiettata alle bellezze di una città che tanto offre a livello culturale e radici storiche".

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Gandolfo Librizzi che mette in evidenza lo scenario d’incanto di piazza Borgese accoglierà gli artisti e gli spettatori, segnando così la nuova fisionomia che si vuole dare alla città aperta alla cultura e alla bellezza, coniugando arte, intrattenimento e rivitalizzazione degli spazi urbani.