"Siamo solo noi": il Primo maggio tributo a Vasco Rossi al Coffee break di Misilmeri

Un ritorno speciale per una grande festa del Primo maggio dei "Siamo solo noi" al Coffee break di Misilmeri. Una grande festa dell'amicizia, un grande ritorno spensierato all' insegna del buon cibo, cocktail, birre, grigliata, dj set,musica live e tanto altro! Sarà motivo di ritrovo e di festa con un grande evento in grandi spazi esterni, interni del Coffee break (pub/ristorante/tabacchi/bar).

Un grande live speciale di ritorno dei "Siamo solo noi Vasco tribute show" con tutta l'anima rock che li distingue e caratterizza da tanti anni ormai. Ma non solo dj set, e tanti ospiti storici e nuovi della combriccola! Menu' grigliata special solo su prenotazioni 15 euro! Menù alla carta panini, carni, grigliate, cocktail, birre e tanto altro.