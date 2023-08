"Siamo figli delle stelle": l'escursione in notturna lungo i sentieri del cielo

"Siamo figli delle stelle". Le temperature sono soltanto in salita, le coste, per quanto invitanti, calde e affollate. Venite con noi lungo i sentieri del cielo, spargeremo polvere di stelle, cercheremo civette magiche ed arbusti profumati. I nostri piedi seguiranno la via del cuore, i nostri occhi diverranno i nostri sensi e troveremo l'accesso ad un luogo fatato illuminato dalle lucciole.

Punto di incontro: Piazza Figurella (mercato ortofrutticolo) a Villabate alle ore 18:30 venerdì 18 e sabato 19 agosto. Rientro previsto per le ore 23. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, cena a sacco, dell'acqua e una torcia.

€ 10,00 per gli adulti.

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. Essa deve avvenire, tramite Whatsapp e/o SMS oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 del giorno precedente l’escursione. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico.