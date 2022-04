Comici da legare, la rassegna: show del Mago Plip al Cineteatro Colosseum

Venerdì 29 Aprile Davide Tusa in arte Mago Plip sarà protagonista dello spettacolo “Mago Plip Show” al Cineteatro Colosseum di Palermo per la rassegna Comici da Legare 2022 organizzata da Tramp Management. “Mago Plip Show” è uno spettacolo di magia concepito e realizzato fuori dagli schemi tradizionali. Personaggio imprevedibile e bizzarro, Plip, durante la performance accompagna il pubblico in un surreale viaggio ludico, spaziando dal comico al tragicomico con grande padronanza del palcoscenico. All’interno della rappresentazione, si trovano i “classici” della magia internazionale reinterpretati in chiave comica, quali la moltiplicazione delle bottiglie, il mentalismo e l’escapologia di Houdini.

Dal 2020 Davide Tusa è Influencer sul web, conta su Tik Tok oltre mezzo milione di follower con oltre 93 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, realizzando video dove si presenta nelle vesti di un papà che gioca e scherza con la figlioletta Greta di 7 anni. Davide Tusa è ricordato per la partecipazione al film “Un pugno di Amici “ per la regia di Sergio Colabona, per la partecipazione ai programmi televisivi regionali “Insieme Show” e “Sicilia Cabaret” e per essersi esibito in trasmissioni tv nazionali RAI come “Uno Mattina”, “Cominciamo Bene” e “Scalo 76” .

Tramp Management ha scelto il Cineteatro Colosseum via Guido Rossa, 7 di Palermo, luogo piccolo ed intimo dove si crea la totale empatia tra l’attore ed il pubblico.Gli spettacoli si svolgeranno alle ore 21,30 ,nel rispetto delle regole anti Covid-19.