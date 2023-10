Sherbeth, il festival del gelato artigianale torna per strada: tre giorni tra coni e coppette al Politeama

Importanti novità per l'edizione 2023, la numero 15, di Sherbeth, il festival internazionale del gelato internazionale. La prima, e forse la più attesa: il festival torna aperto al pubblico. La seconda, il cambio di location. I maestri gelatieri, con i loro stand golosi, infatti, saranno pronti a far degustare coni e coppette in piazza Castelnuovo, proprio a due passi dal teatro Politeama. Appuntamento, dunque, da venerdì 27 ottobre con il taglio del nastro del villaggio alle ore 10 e fino a domenica 29, il giorno clou con il concorso "Procopio Cutò" in cui si assegnerà il primo premio al maestro gelatiere che ha convinto di più la giuria tecnica con il suo gusto inedito preparato appositamente per il festival. Quest'anno gli organizzatori non hanno voluto assegnare un tema specifico ai gelatieri, ma lasciare liberi i maestri di farsi ispirare da ingredienti di stagione e accoppiamenti insoliti, ma gustosi.

"Siamo davvero emozionati e non lo nascondiamo. Finalmente Sherbeth torna alla sua formula originale - dicono gli organizzatori della kermesse – Non c’è cosa più bella che condividere un gelato. Sono stati anni difficili quelli della pandemia con il concorso in "forma privata", ma lo abbiamo portato avanti proprio per lo spirito di questa manifestazione. I gelatieri, ormai, si sentono parte di una famiglia e mai al mondo avrebbero accettato uno o due anni di stop. Ora, però, sono felicissimi di poter riabbracciare il pubblico e condividere con loro le loro storie e le loro bontà".

"Una vera emozione tornare finalmente con il pubblico - dicono i due direttori tecnici del festival Antonio Cappadonia e Giovanna Musumeci - Sherbeth, d'altronde, è soprattutto questo. C'è la competizione tra i maestri gelatieri, certo, ma alla fine siamo una grande famiglia. E vedere le persone che gironzolano tra i banchetti è la cosa più bella per tutti noi".

"Cresce ogni anno sempre più l'attesa per Sherbeth, un Festival ormai consolidato, che unisce il concorso internazionale del gelato con una serie di eventi e appuntamenti che fanno della città un villaggio di autentica condivisione - dice Elvira Amata, assessore regionale del Turismo, dello sport e dello Spettacolo - Sono certa che l'edizione di quest'anno registrerà ulteriori successi, anche sotto il profilo turistico, rappresentando il Festival un'occasione di promozione del nostro territorio". "Lo Sherbeth Festival è ormai un evento che rientra nella tradizione della città - dice il sindaco Roberto Lagalla - Un evento che attrae maestri gelatieri da tutto il mondo e, per questa ragione, è una grande occasione che vede Palermo come luogo di incontro tra diverse culture con la passione per il gelato come unico denominatore della rassegna".

Non è stato semplice per gli organizzatori selezionare i "magnifici 45" che quest'anno si daranno "battaglia" a colpi di palette di gelato per tentare di conquistare l'ambito premio Procopio Cutò. Ma Sherbeth avrà anche un interessante momento di incontri con esperti del gelato, nutrizionisti e giornalisti. Tra gli incontri si parlerà della storia delle neviere, di sostenibilità, l'analisi sensoriale del gelato, masterclass con maestri gelatieri. Il programma completo sul sito sherbethfestival.it