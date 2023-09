Si celebra a Palermo la Notte Europea dei Ricercatori

Venerdì 29 settembre, come ormai da tradizione, in tutta Europa si celebrerà la Ricerca e il prezioso lavoro svolto da ricercatrici e ricercatori. Dall’Islanda alla Turchia, in centinaia di città sarà il momento della European Researchers’ Night.

La manifestazione in città

A Palermo, questa manifestazione si svolge ininterrottamente dal 2016, grazie al progetto SHARPER SHAring Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps, un evento che riunisce giovani generazioni, cittadini e ricercatori per sviluppare nuove roadmaps verso un futuro migliore e desiderabile. Anche quest'anno, il campus universitario di viale delle Scienze, ospiterà l’ottava edizione della Notte Europea dei Ricercatori a Palermo.

Il programma

L’ingresso è libero, dalle ore 18:30 alla mezzanotte. Per l'edizione 2023 sono previste più di 100 attività, saranno coinvolti oltre 400 ricercatori con postazioni distribuite fra il porticato del Dipartimento di Ingegneria, l’interno dell’Edificio 19 e il Dipartimento di Architettura, presso gli edifici 14 e 8, il Museo dei Motori e dei Meccanismi e il Museo di Geologia “Gemmellaro” che parteciperà attraverso una "maratona" online. Tante dimostrazioni, open lab, giochi, seminari, tutte attività interattive che permetteranno al pubblico di vivere la ricerca. Il programma definitivo con la descrizione di ciascuna attività è disponibile online al seguente link. Inoltre, mercoledì 27 settembre dalle ore 19:00, come pre-evento della manifestazione, sarà possibile visitare palazzo Chiaromonte sede del Rettorato, luogo di storia, arte e ricerca.

In questa edizione, assieme alle ricercatrici e ricercatori dell’Università di Palermo, che partecipa con i suoi Dipartimenti, il Sistema Museale di Ateneo, il Sistema Bibliotecario e ATeN Center, sono coinvolti anche colleghe e colleghi di altri Enti di Ricerca e Associazioni: l’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN-CNR), l’Istituto di Biofisica (IBF-CNR), l’Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT-CNR), l’Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD-CNR), l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica (INAF-IASF), l’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” (INAF-OAPA), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), la Fondazione Ri.Med., la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, Fondazione Fibrosi Cistica, l’Associazione PalermoScienza. Saranno anche presenti, con i loro laboratori mobili, la Polizia Scientifica e i Vigili del Fuoco.

Obiettivi

Le attività sono rivolte alle cinque missioni del programma di lavoro Horizon Europe (Adattamento ai cambiamenti climatici, Cancro, Ripristinare il nostro oceano e le nostre acque, Città intelligenti e neutre dal punto di vista climatico, Salute del suolo e cibo), ma anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ricordiamo che SHARPER è una festa in cui i ricercatori e il pubblico interagiscono affinché la passione verso la ricerca coinvolga tutti, sia nelle scoperte sia nelle applicazioni che esse trovano, in qualunque ambito. Partecipare a SHARPER permetterà a cittadini e ricercatori di condividere tutto questo impegno.

Il progetto SHARPER è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dei progetti Notte Europea dei Ricercatori, azioni Marie Sk?odowska-Curie, GA 101061553. Per maggiori informazioni clicca qui.