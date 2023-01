Shalom, per la Giornata della memoria un tour guidato alla scoperta degli ebrei a Palermo

Nel Giorno della memoria, un tour guidato ideato e condotto da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, alla scoperta dell’antico quartiere ebraico di Palermo. Da piazza Magione a Casa Professa, l'itinerario ripercorrerà le tappe fondamentali della storia della comunità ebraica e lo sviluppo architettonico - urbanistico dell'antica Giudecca del capoluogo siciliano: città cosmopolita dove, fino al XV secolo, convivevano diverse etnie.



All'interno del percorso sarà possibile ammirare gli interni della Chiesa della SS. Trinità (nota come Magione) e il chiostro (dove, ancora oggi, si trova la pietra sepolcrale del XIV sec. di un ebreo palermitano) e, in esterna, i luoghi dove, un tempo, erano site le botteghe, il bagno rituale, la sinagoga, l'ospedale e il macello.



Raduno: Piazza Magione ore 15:30