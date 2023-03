Sguardo al femminile, alla Rinascente la collettiva che svela l'universo donna

Omaggio alle donne alla "Rinascente" con la mostra collettiva "Sguardo al Femminile". Trentaquattro artisti hanno esposto le loro opere alla "Rinascente" per testimoniare il loro modo di vedere e interpretare l'universo femminile, sotto i diversi aspetti che lo caratterizzano.



La festa della donna, che in realtà è la Giornata Internazionale della Donna, ha dato l'opportunità, agli autori, di esprimere artisticamente il loro modo di vedere la donna e di sensibilizzare il pubblico verso un universo, purtroppo ancora oggi, discriminato e offeso nei suoi diritti.



Le opere esposte sviluppano il tema poliedricamente e tutte rivelano sensibilità e solidarietà verso tutte le donne. All'inaugurazione sono stati trattati diversi aspetti attinenti il mondo femminile, tra i quali il patriarcato/matriarcato, le discriminazioni sociali, la valorizzazione della donna e delle sue doti peculiari che ne fanno un essere unico e insostituibile.



La recita di una poesia della poetessa Ketty Tamburello ha contribuito a valorizzare ulteriormente la manifestazione. La mostra sarà fruibile fino al 14 marzo e visitarla è un ottima occasione per ammirare le realizzazioni, sia per le varie tecniche usate, sia per il tema trattato.



8 Marzo 2023 NiM