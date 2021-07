Terrasini Fashion Night, cast dei Cento Passi e vecchie glorie della passerella

Una passerella di 40 metri attraverserà la piazza del Duomo di Terrasini per la nuova produzione di Rosi De Simone Eventi. La Terrasini Fashion Night, condotta dallo showgirl e attrice, Nathaly Caldonazzo, prenderà il via giovedì 22 luglio alle ore 21 e coinvolgerà aziende del settore moda locale per sostenere l'economia dei luoghi ma anche il turismo, con una serata, animata dalla musica di Mauriziotto dj e aperta al pubblico. Bellezza e cultura con la consegna di premi a personalità di arte e moda, per l’evento promosso dal Comune di Terrasini e dal sindaco Giosuè Maniaci, inserito all’interno del calendario degli eventi dell’estate 2021.

A ricevere il riconoscimento Terrasini Fashion Night, saranno il pittore Pino Manzella, già collaboratore a Radio Aut di Peppino Impastato, premiato da Simona Cavaglieri che interpretò Felicetta nel film I Cento Passi di Marco Tullio Giordana; lo stilista Nino Agemina, premiato alla carriera e Matilde Mannino, giovane artigiana che durante il lockdown si è inventata una propria attività, cucendo abiti con i grembiuli della mamma e con i ritagli di stoffa che trovava in casa. Interverrà, con un contributo video, anche Lorenzo Randazzo, il protagonista da piccolo nella nota pellicola dedicata a Impastato e l'assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Vincenzo Cusumano, attore dei Cento Passi.

La proposta moda della Terrasini Fashion Night

In passerella le collezioni di Blu in Blu, Capriccio, Kartica, Milano Junior, Milano Sposa, Monique, Nino Agemina, Ottica Carla, Pinto Ricami, Toujour. Sponsor della manifestazione Fashion Car di Nicola Samarelli, Social Food, Centro di fisioterapia Emmola, Coop Terrasini Autoservizi, Magafrà, Friends Bar. Partner di Terrasini Fashion Night Rosi De Simone Eventi, Comune di Terrasini, Mama Service, Emme Averna Comunicazione, Castdiva, Sparacio Parrucchieri. Back stage a cura di Vivia Cascio.

Ad aprire la sfilata un gruppo di bambini dell’ASD Paolo La Rosa, che danzeranno sulle note della canzone preferita dal giovane scomparso per un atto di violenza e molto amato dalla comunità di Terrasini. Sfileranno anche due glorie degli anni ’80 – ’90, gli ex modelli Rino Sardella e Giovanni Carcione.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...