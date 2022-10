Sfilata di abiti da sposa a Villa Igiea, tra gli ospiti anche la schermitrice Rossella Fiamingo

Sfilata a Villa Igiea per la presentazione della nuova collezione sposa di Atelier Emé. Per l'evento sarà presente anche Rossella Fiamingo, schermitrice siciliana, specialista della spada, medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Rio De Janiero. Ad accompagnarla anche il fidanzato Gregorio Paltrinieri, detto Greg, nuotatore italiano specializzato nello stile libero, campione del mondo in carica dei 1500 metri in vasca lunga e della 10 chilometri in acque libere

Domenica 30 ottobre a partire dalle ore 16, l'evento organizzato dalla wedding planner Maria Macchiarella porta a Palermo l'alta moda delle spose. Alla produzione lavorano il fotografo Mimmo Giordano, l'hair stylist Naty Punzo, il fiorista Ettore campisi, il musicista Daniel Sax, il pianista Sergio Munafo e la cantante Chiara Tinnirello.