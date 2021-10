Sfilata di moda a Isola delle Femmine, a indossare gli abiti da sposa la modella Gloria Calapaj

non è stato reso noto l'orario

Quando Dal 02/10/2021 al 02/10/2021 solo domani non è stato reso noto l'orario

Sabato 2 ottobre Isola delle Femmine sarà una location d’eccezione. BCsicilia Isola delle Femmine in collaborazione con l’organizzatore di eventi moda Giuseppe Frassica, metteranno in risalto le bellezze paesaggistiche di Isola delle Femmine e di Palermo, con la modella Gloria Calapaj che recentemente ha sfilato nella finale nazionale “Una ragazza per il cinema” al teatro Antico di Taormina.

Per l’evento la modella indosserà gli abiti da sposa d’epoca della collezione privata del Presidente della sede locale di BCsicilia Agata Sandrone. Invece il modello Livio Caponata indosserà gli abiti di Immagine Sposo di Messina. Lo shooting fotografico sarà curato da Matteo Savattieri.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...