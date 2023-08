Sfilata di moda creativa a Ventimiglia di Sicilia tra sostenibilità e creatività

Domenica 13 agosto alle ore 22 andrà in scena l’11esima edizione della sfilata di moda creativa a Ventimiglia di Sicilia, una passerella all'insegna dello stile, della sostenibilità e della creatività.

All’interno di una splendida cornice paesaggistica come quella del comune di Ventimiglia di Sicilia, piccolo borgo dell’entroterra palermitano ricco di arte e cultura, anche quest’anno andrà in scena presso l’Anfiteatro Comunale, grazie al contributo dell’Assessorato regionale delle attività produttive, la Sfilata di Moda Creativa Ventimiglia di Sicilia firmata da appassionati dell’arte del riciclo.

Si tratta di un progetto iniziato undici anni fa, una kermesse diventata ormai spunto per eventi in tutta la provincia e non solo, che mette in primo piano la creatività nelle sue declinazioni emblema per eccellenza della moda legata profondamente all’innovazione e al concetto di moda eco-sostenibile.

Un’iniziativa che vede come protagonisti i cittadini del comune di Ventimiglia di Sicilia che hanno deciso di partecipare a questo importante progetto, mettendo a disposizione la loro inventiva per creare abiti dallo stile originale, elaborati da un'attenta ricerca e soprattutto da una sperimentazione nei tessuti secondo quelli che sono i principi della sostenibilità utilizzando materiali davvero unici e anche inaspettati.

Ecco che la magia e l’eleganza dei tessuti, degli sviluppi di stampe e lavorazioni, finissaggi particolari e accessori innovativi saranno i veri protagonisti della serata di una sfilata all’insegna di una maggiore consapevolezza delle arti e di quelle risorse che, viste come scarti, oggi invece possono rivivere una seconda opportunità di utilizzo.

“Anche quest'anno - ha dichiara il sindaco di Ventimiglia di Sicilia Girolamo Anzalone - la creatività sarà la protagonista di un evento che premia lo spirito d’innovazione in termini di sostenibilità. Una kermesse che ogni anno si conferma uno degli appuntamenti più attesi che coinvolge sempre più cittadini appassionati dell’arte del riciclo e dei suoi numerosi infiniti utilizzi, anche nel settore della moda”.