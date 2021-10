Defilèe d'amour, al Golden la sfilata tra beneficenza e bellezza contro la poliomielite

Moda e solidarietà in passerella con Defilèe d'Amour”, l'iniziativa promossa dal Rotary Club Palermo Teatro del Sole guidato da Giusy Scafidi nell'ambito del progetto internazionale “End Polio Now” promosso dalla Rotary Foundation.

Appuntamento domenica 17 ottobre alle ore 19 al teatro Golden con aziende e semplici cittadini insieme per l'eradicazione totale della poliomielite che ancora debilita migliaia di bambini nel mondo. “Giunta alla settima edizione, Defilèe D'Amour - spiega Giusy Scafidi, presidente del Rotary Club Palermo Teatro del Sole - è un evento pro Rotary Foundation per il progetto End polioNow, la raccolta fondi per l'acquisto di vaccini contro la poliomielite. La lotta contro la polio risale al 1979 e il Rotary con la sua campagna di eradicazione ha vaccinato oltre 2,5 miliardi di bambini nel mondo riducendo la portata del virus del 99,9 %. Solo in due paesi è rimasto endemico: Afganistan e Pakistan ed è li che vogliamo arrivare. Servire per cambiare vite, la mission del nostro servizio - continua la presidente - e questa manifestazione è anche un'ottima occasione per far conoscere ai cittadini cosa fanno i club rotariani a livello locale e nel mondo”.

La poliomielite è una malattia paralizzante e potenzialmente può portare al decesso, che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore a 5 anni. Il virus viene trasmesso da una persona all'altra, di solito attraverso l'acqua contaminata e può attaccare il sistema nervoso. Le delegazioni del Rotary in tutto il mondo hanno contribuito con oltre 2,1 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere circa 3 miliardi di bambini in 122 Paesi da questa malattia paralizzante. Gli sforzi di advocacy del Rotary hanno avuto un ruolo nelle decisioni dei governi di contribuire oltre 10 miliardi di dollari.

In passerella a Defilèe d'Amour, modelle e modelli non professionisti, dai bambini ai soci rotariani che hanno deciso di mettersi in gioco per promuovere la raccolta fondi. "Un'edizione nel segno della rinascita dopo il periodo difficile di pandemia che abbiamo attraversato - dice Mariafrancesca Franco Leto, organizzatrice dell'evento -. Non era così scontato che avremmo potuto realizzarla ma da subito le aziende del territorio, nonostante la crisi, hanno aderito con generosità al progetto dimostrando, ancora una volta, quanto sia importante il lavoro di squadra. Agire locale e pensare globale - sottolinea l'organizzatrice - perché siamo consapevoli che se oggi dovessimo interrompere tutti gli sforzi di eradicazione, entro 10 anni la polio potrebbe paralizzare fino a 200mila bambini ogni anno”.

La serata, presentata da Sonya Vasto, socia rotariana, è realizzata grazie al contributo di tantissime aziende: Gruppo Riolo Motors, Ducati, Cianciolo Hub, Nuova Commerciale, Prima Costruzioni, La Coccinella, Boutique des Corsets, Antonello Blandi, Filippo Calì, Mazzara, Loredana Natalè, Diversamnete gioielli, Olivia, Ivanor, Claudio Italiano, Calcestruzzi srl, Cisam, Sailor, Cannariato broker, Coalma, Osti, Buffa, Infantino, Dorotea Priolo e Benessere Namastè.

In passerella anche Ducati

Al Teatro Golden, a partire dalle 19, sfileranno anche i capi di abbigliamento e gli accessori griffati dalla casa motociclistica di Borgo Panigale. L’evento si inserisce all’interno della rassegna dedicata alla memoria di Antonio Riolo, di cui nel mese di ottobre ricorre l’anniversario della scomparsa.

Le nuove proposte abbigliamento Ducati, già presenti nella concessionaria Ducati Palermo di via Ugo La Malfa, in grado di coniugare glamour, sicurezza e velocità, sono destinate ai tantissimi appassionati nonché tifosi che in queste settimane si trovano col fiato sospeso per il testa a testa di Pecco Bagnaia nel campionato piloti di MotoGP.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...